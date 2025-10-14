Ai grijă, uneori Georgescu și Simion nu aduc nici bani, nici fericire

Prin intermediul unui filmuleț scurt și la obiect, Călin Georgescu te invită ”chiar acum!” să investești banii tăi într-o platformă care te va îmbogăți. Cine îți va asigura ”de la 2.000 de lei pe săptămână pasiv și în totală siguranță”? Îți explică domnia sa: ”totul datorită celui mai noi proiect al OMV Petrom – Neptun Deep”, care face ca acțiunile companiei să crească rapid. Ce ai tu de făcut? Tot domnul Georgescu spune: ”înscrie-te chiar acum folosind link-ul de sub acest videoclip cât timp mai sunt locuri disponibile”.

Cei familiarizați cu articolele din campania noastră deja cunosc rețeta. Pentru cei mai puțin familiarizați, ea este cam aceeași. Diferă doar personajele folosite și platformele media ale căror pagini sunt clonate.

În cazul de față, dai clic pe link și ți se deschide o pagină a Digi24 care găzduiește articol despre o dezbatere care i-ar fi avut protagoniști pe Călin Georgescu, ”unul dintre principalii politicieni de opoziție din România” și ”președintele Simion”. Desigur, George Simion.

Georgescu, prezentat drept salvatorul care te ajută să câștigi bani ușor din investiții

Din ”dialog” afli că ”Guvernul României a vrut să creeze o platformă pentru ca fiecare român să poată câștiga bani din investiții, dar s-a răzgândit când a realizat că va fi haos în țară dacă toți românii vor fi bogați”.

Tot din articol mai afli că: ”problema reală este că aparatul de stat sufocă constant micul business și nu dă șansa oamenilor obișnuiți să prospere. Birocrația excesivă, taxele mari și reglementările excesive împiedică românii să își construiască o viață decentă”.

”Cetățean onest al acestei țări”, domnul Georgescu nu a suportat nedreptatea. A preluat inițiativa de la stat și: ”am creat propria platformă și ofer tuturor posibilitatea să câștige bani ușori din investiții, exact ce guvernul nu a vrut să permită”.

După care urmează o explicare detaliată și clară a modului în care te poți înscrie pe platformă precum și multe declarații ale oamenilor obișnuiți care au investit și s-au îmbogățit deja.

Desigur, toată discuția este o ficțiune bazată pe furtul sau clonarea imaginii protagoniștilor, inclusiv a televiziunii, fără acordul sau informarea acestora. Toți sunt victime ale unei rețele uriașe care are ca scop dezinformarea, radicalizarea și escrocarea românilor prin campanii publicitare susținute la vedere pe internetul de limbă română.

Cum îți sunt furații banii și datele prin escrocheriile deep fake

Cum la baza materialului publicitar stau concepte precum ”investește rapid că o să o închidă ăștia” sau ”locurile sunt limitate, nu sta mult pe gânduri”, articolul publicitar este înțesat de link-uri active către platformă.

Dai clic pe oricare dintre ele și ajungi pe un site de pe care îți zâmbește prietenos domnul Georgescu care te îndeamnă să completezi un chestionar și, mai apoi, un formular de contact.

Acolo oferi o mulțime de date personale și foarte personale, cum ar fi ce așteptări ai tu de la investiție, numărul de telefon, adresa de e-mail, nume și prenume etc.

După ce le completezi, ți se deschide o altă pagină pe care există un anunț în limba engleză care, în linii mari îți spune în limba engleză că, gata, în 24 de ore vei fi contactat de un consultant care îți va explica ce ai de făcut pentru a deveni foarte bogat.

Ai toate motivele să aștepți nerăbdător apelul care te va pune să plătești o sumă de bani într-un cont la care nu vei mai avea acces.

O faci chiar fără să te gândești că ar putea fi ceva anormal, domnii Georgescu și Simion, plus Digi4, au garantat că totul e ok. Mai mult, platforma este construită chiar de domnul Georgescu.

Dacă ai încredere și ”consultantul” reușește să-ți capteze interesul, pierzi garantat suma pe care îți cere să o depui în ”portofelul de investiții la care doar tu ai acces”.

Statistica ne arată că sunt mii de români care au avut o încredere atât de mare în aceste reclame încât i-au lăsat pe infractori să preia controlul asupra conturilor lor, rămânând astfel fără economiile de o viață.

Și totuși, așa cum ne place să tot repetăm până când cineva ne va auzi, concluzia noastră după documentarea acestor reclame pe parcursul mai multor ani este că promovarea platformei de înșelare, escrocare, este secundară.

Reclamele deep fake, parte a războiului hibrid, cu scopul de decredibilizare a instituțiilor

Obiectiv acestor reclame este acela de a decredibiliza principalele instituții și personalități publice din România. Ele sunt o armă foarte eficientă în războiul hibrid în care ne aflăm deoarece generează anual sute de milioane de afișări de conținut ca cel menționat mai sus pentru cititorii de limbă română.

Ca urmare a culegerii ilegale a datelor pe parcursul a aproape zece ani de când funcționează nestingherite și la vedere pe internetul românesc, astăzi ele sunt foarte precis targhetate și micro-segmentate.

De asemenea, un alt obiectiv important obținut prin repetarea afișării conținutului este acela de a radicaliza receptorii, de a-i dezinforma și manipula.

Acest articol face parte din campania de conștientizare a pericolului reprezentat de publicitatea contextuală care promovează infracțiuni pe internetul cu conținut în limba română începută de Observatorul Prahovean în decembrie 2024 la inițiativa jurnalistului Mihai Nicolae.

Campanie susținută de Asociația pentru Transparență în Comunitate.