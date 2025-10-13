Copil atacat cu secera, într-un parc din Brașov, de un paznic prahovean

Luni, 13 octombrie 2025, într-un parc de distracții din Municipiul Brașov, un bărbat a atacat cu o seceră un tânăr care sărea într-o trambulină, în afara orelor de program. Potrivit surselor, băiatul are doar 13 ani, iar atacatorul 74 de ani. Acesta din urmă este din județul Prahova și era însărcinat cu paza parcului de distracții unde s-a jucat copilul.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de arest la domiciliu, după ce acesta s-ar fi manifestat agresiv față de un tânăr, în timp ce se află în zona Centrului Civic de pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Brașov.

La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, în Centrul Civic din Municipiul Brașov, un tânăr ar fi fost agresat fizic de către o persoană, cu un obiect contondent.

Agresorul este prahovean

Imediat, polițiștii au efectuat verificări care au dus la identificarea unui bărbat de 74 de ani, din localitatea Paulesti, județul Prahova, iar în urma investigatiilor s-a stabilit că, în timp ce acesta avea sarcina de a păzi zona de agrement a parcului situat în Centrul Civic din Municipiul Brașov, ar fi folosit un obiect contondent cu care i-ar fi provocat leziuni unui tânăr, după ce între cei doi ar fi avut loc un conflict spontan.

În urma incidentului, persoana vătămata a fost transportată la o unitate medicala, unde a beneficiat de îngrijiri medicale de specialitate, iar după administrarea materialului probator, față de bărbatul agresiv, polițiștii au dispus măsura reținerii și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov, pentru o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat de către procurorul de caz în fața judecătorului de drepturi și libertăți, iar pe numele barbatului a fost emis un mandat de arest la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluție legală”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Sursa: Antena 1