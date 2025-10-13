Amplă acțiune rutieră în Prahova. Sunt vizați transportatorii

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova desfășoară astăzi o amplă acțiune rutieră pe DN1, DN1B și DN1A, pentru reducerea riscurilor generate de transporturile ilegale sau nesigure de marfă și persoane, inclusiv a transporturilor școlare.

Polițiștii Serviciului Rutier, în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Prahova, desfășoară, la acest moment, o acțiune pe drumurile naționale DN1 E60 (Nistorești), DN1B E577 (Chițorani) și DN1A (Gura Vitioarei).

Scopul principal al acțiunii este protejarea participanților la trafic și reducerea riscurilor generate de transporturile ilegale sau nesigure de marfă și persoane, inclusiv a transporturilor școlare.

Prin verificarea respectării legislației, se urmărește prevenirea accidentelor, diminuarea consecințelor grave și promovarea unui comportament responsabil în trafic.

În cadrul acțiunii, sunt verificate un număr semnificativ de vehicule, iar abaterile constatate sunt sancționate conform legislației în vigoare.

De asemenea, sunt efectuate teste pentru depistarea consumului de alcool și substanțe interzise, pentru a garanta respectarea normelor de siguranță rutieră.

Prin aceste controale, polițiștii urmăresc să reducă riscurile de accidente și să elimine încălcările legii în trafic, asigurând că transporturile de marfă, persoane și elevi se desfășoară în condiții de siguranță maximă.