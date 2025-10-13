Ploieștiul a prins culoare cu Artown NOW – LIVE

Beat la volan a distrus patru mașini la Albești și a încercat să fugă

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
accident albesti

Un accident rutier, în urma căruia patru mașini care se aflau parcate la marginea drumului au fost distruse, a avut loc seara trecută la ieșirea din Albești Paleologu, pe DJ 102 C.

După producerea accidentului, șoferul vinovat a încercat să fugă de la locul accidentului, însă a fost depistat la scurt timp de polițiști. Motivul pentru care acesta nu ar fi vrut să fie tras la răspundere? Se afla sub influența alcoolului și avea permisul de conducere suspendat.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea evenimentului. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi intrat în coliziune cu patru autoturisme parcate în afara părții carosabile, ulterior răsturnându-se.

Șoferul vinovat a părăsit locul accidentului, fiind ulterior identificat, pe raza comunei Valea Călugărească, de către un echipaj de poliție, ca fiind un tânăr de 27 de ani.

Întrucât acesta acuza dureri, la fața locului a fost solicitat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, care i-a acordat îngrijiri medicale, ulterior fiind transportat la spital pentru investigații de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidental rutier și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

