Observatorul PrahoveanEveniment

Sens giratoriu suspendat pe DN1, la Predeal. Ce firme au depus ofertele

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
giratoriu dn1 predeal

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit opt oferte pentru realizarea sensului giratoriu suspendat de la intersecția DN1 cu DN73A, din Predeal, potrivit economedia.ro.

Acestea sunt

  • Individuala: STRABAG
  • Asociere: CONI (Leader), Automagistral-Pivden SRL, RS ACTIV
  • Asociere: CONCELEX (Leader), X-WAY INFRASTRUCTURE
  • Asociere: BOG’ART (Leader), DRUM ASFALT
  • Asociere: GOTT STRASSE (Leader), PERFECT CONSULT EUROPE, DANLIN XXL
  • Asociere: MARISTAR COM (Leader), ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI, VIAROM CONSTRUCT
  • Asociere: CML.RO S.R.L. (Leader), FRASINUL
  • Asociere: SWIETELSKY CONSTRUCT (Leader), Swietelsky Magyarorszag Kft, EREN CONS

Investiția urmărește fluidizarea traficului de la intersecția dintre DN1 și DN73A, precum și creșterea condițiilor de siguranța circulației într-un punct cheie al infrastructurii naționale, potrivi DRDP Brașov.

Cum va arăta giratoriul suspendat de pe DN1, de la Predeal

Durata contractului este de 66 de luni (inclusiv proiectare, execuție și perioada de garanție) iar valoarea estimată este între 142.589.942,23 lei și 155.966.903,28 lei (fără TVA).

Citește și:

