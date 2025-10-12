Sens giratoriu suspendat pe DN1, la Predeal. Ce firme au depus ofertele

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit opt oferte pentru realizarea sensului giratoriu suspendat de la intersecția DN1 cu DN73A, din Predeal, potrivit economedia.ro.

Acestea sunt

Individuala: STRABAG

Asociere: CONI (Leader), Automagistral-Pivden SRL, RS ACTIV

Asociere: CONCELEX (Leader), X-WAY INFRASTRUCTURE

Asociere: BOG’ART (Leader), DRUM ASFALT

Asociere: GOTT STRASSE (Leader), PERFECT CONSULT EUROPE, DANLIN XXL

Asociere: MARISTAR COM (Leader), ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI, VIAROM CONSTRUCT

Asociere: CML.RO S.R.L. (Leader), FRASINUL

Asociere: SWIETELSKY CONSTRUCT (Leader), Swietelsky Magyarorszag Kft, EREN CONS

Investiția urmărește fluidizarea traficului de la intersecția dintre DN1 și DN73A, precum și creșterea condițiilor de siguranța circulației într-un punct cheie al infrastructurii naționale, potrivi DRDP Brașov.

Durata contractului este de 66 de luni (inclusiv proiectare, execuție și perioada de garanție) iar valoarea estimată este între 142.589.942,23 lei și 155.966.903,28 lei (fără TVA).