Pasarela pietonală de la Bănești e tot închisă

Mai e puțin și se împlinește un an de zile de când pasarela pietonală de peste DN1, de la km 88+610, din dreptul localității Bănești, avariată în urma unui accident rutier, a fost închisă. Oamenii se plâng că își pun viața în pericol, fiind nevoiți să folosească trecerea de pietoni pentru a traversa drumul național.

Accidentul rutier a avut loc în ianuarie 2025. Bucăți de schelă, amplasate pe bena unui camion, s-au proptit în pasarelă, iar autoritățile au decis, atunci, ca puntea de traversare să fie închisă, ea reprezentând un pericol pentru pietoni.

Închisă a rămas, însă, și astăzi, în ciuda numeroaselor sesizări pe care localnicii le-au făcut către CNAIR.

„Această pasarelă a fost avariată în urma impactului cu un vehicul de mare tonaj, iar de la accident nu au fost efectuate lucrări de reparație sau readucere în stare de funcționare. Am făcut numeroase sesizări către DRDP, însă fără niciun rezultat. Se pare că s-a blocat în faza de proiectare.

Dacă proiectarea unei pasarele pietonale e limita dvs de capacitate, înseamnă că nu aveți ce căuta într-o instituție de dimensiunea DRDP, iar scopul dvs de a asigura siguranța și integritatea cetățenilor prin menținerea infrastructurii rutiere nu mai este îndeplinit.

În prezent, pasarela rămâne închisă și deteriorată, ceea ce obligă pietonii (inclusiv elevi și persoane vârstnice) să traverseze DN1, un drum cu trafic intens și viteză ridicată, punându-le viața în pericol” este mesajul unui localnic, Mihai Marian, transmis în aprilie 2025 către CNAIR.

Răspunsul primit atunci de la reprezentanții companiei a fost că urma să demareze procedura de achiziție a serviciilor de proiectare, ulterior finalizării acestei proceduri urmând să demareze și procedura de achiziție a serviciilor de reparații.

Au mai trecut câteva luni de zile, iar pasarela care permite traversarea în siguranță a Drumului național nr. 1, în zona Bănești, stă tot închisă.