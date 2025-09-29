Moldovenii NU i-au vrut pe ruși. Pro europenii câștigă alegerile

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfăşurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, arată rezultatele preliminare după procesarea proceselor-verbale din peste 98 la sută din secţiile de vot.

Prezența la vot pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova au depășit 52%. Deși pro europenii au avut emoții înaintea votului, mai ales de teama imixtiunii rușilor în aceste alegeri, moldovenii de peste Prut și din diaspora au spus nu apropierii de est.

PAS ar avea 55 de mandate în noul parlament, potrivit agora.md. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din 99,21 la sută din secţiile de vot, care arată că PAS obţine 49,91 la sută din voturi.

Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa – 8 mandate, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă ar primi fiecare câte 6 mandate.

Atât în republică dar mai ales în diaspora, cetățenii Republicii Moldova au administrat o înfrângere usturătoare pro rușilor.

Temeri au existat și în România, nefiind de dorit ca la granița țării să existe o enclavă rusească, mai ales pe teritoriul moldovenesc.