Cimitirul Bolovani transformat în groapă de gunoi

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Când vine vorba de curățenia orașului Ploiești, gunoiul aruncat la întâmplare nu mai surprinde pe nimeni. De ani de zile, anumite intersecții, zone mărginașe sau chiar străzi au ajunse punct critice pe harta focarelor de infecție.

Deloc surprinzător, cimitirul Bolovani din municipiu se transformă încetul cu încetul într-un astfel de loc.

Cum este posibil acest lucru? Simplu. Persoanele certate cu bunul simț sau cele care nu au plătesc pentru serviciul de salubritate, au rupt gardul cimitirului și au început să ducă lângă morminte deșeuri menajere.

Potrivit SGU Ploiești, această situație nu este una nouă, în ultimele 13 zile plăcile lipsă din gard fiind înlocuite de două ori.

„La doar 13 zile după ce echipa noastră a înlocuit plăcile lipsă de gard de la Cimitirul Bolovani, acestea au fost din nou vandalizate cu bună știință!

Din păcate, motivația celor care se fac vinovați de aceste fapte este simplă și tristă: să le fie mai ușor să arunce resturile menajere în curtea cimitirului, transformând un spațiu de reculegere într-un depozit improvizat de gunoaie!

Facem un apel ferm către toți locuitorii și vizitatorii din zonă să conștientizeze importanța păstrării acestui loc curat și să ajute la combaterea acestor acte de vandalism.

Respectul și responsabilitatea sunt cheia pentru a proteja valorile comunității noastre!

Administrația Cimitirului Bolovani a depus plângere penală pentru acte de vandalism la Secția de Poliție Nr. 3 din Ploiești, solicitând demararea anchetei și identificarea persoanelor responsabile”, au anunțat reprezentanții Societății de Gospodărire Urbană Ploiești.

Poliția Prahova a confirmat pentru Observatorul Prahovean demararea cercetărilor.

„Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Ploiești au fost sesizați la data de 19 septembrie a.c., de către reprezentanții unei societăți cu privire la faptul că, în perioada 5 – 18 septembrie a.c., persoane necunoscute ar fi provocat distrugeri asupra gardului unui obiectiv de interes public situat în zona de vest a municipiului Ploiești.

În urma sesizării, a fost constituită de îndată o echipă operativă care s-a deplasat la fața locului, efectuând primele verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Din primele cercetări a reieșit că au fost provocate distrugeri la nivelul structurii de împrejmuire a amplasamentului respectiv, aspect ce a impus demararea unor activități investigative, în scopul identificării persoanelor implicate și tragerii acestora la răspundere penală.

Polițiștii desfășoară în continuare cercetări sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Identificarea autorilor, probarea activității infracționale și luarea măsurilor legale care se impun reprezintă o prioritate pentru structurile Poliției Române, în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică în rândul comunității”

  1. De ce nu se monteaza o camera de supraveghere? E oricum o solutie mai ieftina decat sa platim politisti comunitari a caror activitate se dovedeste din nou absenta.

