Furturi din mall-uri comise de indivizi violenți. Percheziții în Ploiești

Polițiștii au descins în această dimineață la 12 adrese din Ploiești și București în cazul mai multor furturi comise de indivizi violenți. Aceștia acționau în mall-urile și supermarketurile din cele două municipii.

- Publicitate -

Totodată, aceleași persoane au încercat la începutul lunii iulie să deposedeze de bunuri, prin acte de violențe, un bărbat în zona centrală a Ploieștiului

„Perchezițiile s-au desfășurat în județul Prahova și municipiul București, la imobile utilizate de mai multe persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada iulie – septembrie 2025, persoanele în cauză ar fi comis mai multe infracțiuni de furt calificat din supermarketuri și centre comerciale din municipiile Ploiești și București, prin dislocarea sistemelor antifurt montate pe bunurile sustrase.

Auto-moto Câte zile pierd ploieștenii blocați în trafic Ploieștiul se numără printre orașele din România unde aglomerația din trafic a devenit o mare problemă pentru șoferi în ultimii ani. Potrivit studiului Indexul...

- Publicitate -

De asemenea, la data de 4 iunie 2025, una dintre persoanele bănuite ar fi sustras produse alimentare, dintr-un magazin din Ploiești și, pentru a-și asigura scăparea, ar fi recurs la amenințări cu acte de violență asupra agenților de pază și a gestionarului unității.

Totodată, la data de 3 iulie 2025, în zona centrală a municipiului Ploiești, două persoane ar fi încercat, prin violență și amenințare, să sustragă bunuri de la o persoană, fără a-și atinge scopul, ca urmare a opoziției acesteia”, au precizat reprezentanții Poliției Prahova.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat la 18.000 de lei.

- Publicitate -

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză. Persoanele cercetate au fost conduse la sediul unității de poliție, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor procesuale corespunzătoare.

Vă reamintim că percheziții au loc în această dimineață și în Câmpina într-un dosar penal de înșelăciune și fals informatic: Extrase de cont decontate ilegal. Percheziții în Câmpina

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploiești.

Eveniment Teatru „după blocuri” în Ploiești. Programul pe cartiere În perioada 20 septembrie-31 octombrie teatrul Toma Caragiu Ploiești derulează cea de-a patra ediție a proiectului „După blocuri - teatru în cartiere”. Accesul este...