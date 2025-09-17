Extrase de cont decontate ilegal. Percheziții în Câmpina

Trei mandate de percheziție domiciliară, două în Câmpina și unul în București, sunt puse în executare în această dimineață, potrivit Poliției Prahova.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice investighează infracțiuni de înșelăciune și fals informatic.

„În fapt, în perioada mai – iulie a.c., persoana bănuită ar fi falsificat mai multe extrase de cont, pe care ulterior le-ar fi prezentat unui operator economic. Acesta ar fi fost indus în eroare cu privire la efectuarea unor plăți și, în consecință, ar fi livrat mărfuri (material lemnos) către persoana bănuită”, au anunțat reprezentanții IPJ Prahova.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 114.000 de lei.

De asemenea, două persoane bănuite de comiterea faptelor au fost conduse la sediul Poliției, pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale și al Serviciului Criminalistic.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale ce se impun.