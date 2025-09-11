Fiare vechi cumpărăăăm. Cum este tulburată liniștea ploieștenilor

Autoritățile locale nu au făcut niciodată o prioritate din păstrarea liniștii și ordinii publice în Ploiești. Drept dovadă stau zeci de sesizări și articole publicate în ultimii cu privire la scandalurile care au loc în oraș, petrecerile cu muzica la maximum și zgomotul infernal produs de mașinile și motocicletele turate inutil.

- Publicitate -

Pe lângă aceste aspecte, o nouă ”modă” ia amploare în Ploiești: cumpărătorii ambulanți de fier vechi. Prezența lor poate fi simțită mai ales în diminețile zilelor de weekend, în cartierele mărginașe ale orașului și nu numai, precum zona de Sud, Bariera București sau Cartier Vest și Nord.

Dotați cu dube și megafoane, cumpărătorii deranjează liniștea publică, așa cum se poate vedea și din imaginile trimise de un cititor și publicate la finalul articolului, alături de următorul mesaj:

”Bună dimineața! Vreau să vă expun o problemă care nu cred că nu poate fi rezolvata. Nu mă pot odihni după tura de noapte din cauza zgomotului unor indivizi care „colectează fier” dintr-o mașină care se plimba prin zona Cina. Am ieșit la ei și m-au jignit după ce le-am spus că nu au voie sa facă acest lucru. Le-am luat numprul de înmatriculare al mașinii și sper să se ia măsuri”.

Administrație Funcționarii din Primăria Câmpina intră în grevă de avertisment Grevă de avertisment în Primăria Câmpina începând cu data de 15 septembrie. Motivul? Lipsa de consultare a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr....

- Publicitate -

VIDEO