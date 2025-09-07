Accident în Ploiești. Un tramvai și două autoturisme implicate

Accidentul rutier a avut loc, duminică după-amiază, pe strada Nicolae Bălcescu din Ploiești. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanță. Circulația tramvaielor este blocată.

- Publicitate -

Accidentul rutier s-ar fi produs, potrivit primelor date, după ce un tramvai a lovit un autoturism. În urma impactului, mașina lovită a ricoșat într-un alt autoturism.

Din fericire, potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Circulația tramvaielor în zonă este blocată.

Un cititor ne-a trimis imagini de la locul accidentului.

Internațional Cauza accidentului de funicular din Lisabona Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă privind accidentul funicularului din Lisabona. Șaisprezece persoane au fost ucise în deraierea istoricului funicular „Elevador...