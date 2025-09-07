Accident în Ploiești. Un tramvai și două autoturisme implicate

Accidentul rutier a avut loc, duminică după-amiază, pe strada Nicolae Bălcescu din Ploiești. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanță. Circulația tramvaielor este blocată.
Accidentul rutier s-ar fi produs, potrivit primelor date, după ce un tramvai a lovit un autoturism. În urma impactului, mașina lovită a ricoșat într-un alt autoturism.
Din fericire, potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Circulația tramvaielor în zonă este blocată.
Un cititor ne-a trimis imagini de la locul accidentului.