Tânără de 16 ani, prinsă la volan pe un drum din Ploiești

O tânără de 16 ani a fost prinsă de polițiști la volanul mașinii unui prieten, în timp ce învăța să conducă. Minora a fost trasă pe dreapta în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona Parcului Municipal Vest.

- Publicitate -

În autoturism se afla și un bărbat de 24 de ani, din Ploiești, proprietarul autovehiculului. Din informațiile transmise de polițiști, acesta știa că fata nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

„Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Ploiești au oprit la data de 30 august , orele 03.50, un autoturism care circula pe drumul de acces către Parcul Municipal Vest.

Aceștia au identificat la volanul autoturismului, o tânără de 16 ani din municipiul Ploiești, care, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Politic Eurodeputatul Adrian Axinia (AUR/ECR), acţiune de promovare a judeţului Prahova în Parlamentul European La iniţiativa eurodeputatului Adrian Axinia şi cu sprijinul Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), din care face parte şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR),...

- Publicitate -

Totodată, pe locul din dreapta-față al autoturismului a fost identificat un bărbat în vârstă de 24 de ani, din municipiu, utilizatorul autovehiculului, care i-ar fi încredințat minorei autoturismul pentru a-l conduce pe drumurile publice, deși avea cunoștință că aceasta nu deține permis de conducere.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere”, a transmis IPJ Prahova.