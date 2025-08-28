Legendara trupă Scorpions revine în România

Legendara trupă germană Scorpions revine în România într-un concert de neratat, parte din turneul internațional aniversar „Coming Home”, dedicat celor 60 de ani de activitate muzicală. Evenimentul va avea loc pe 11 septembrie 2025, la Romexpo București. Observatorul Prahovean este partener media.

Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive trupe de hard rock și heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume.

Trupa a fost fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, iar alături de el, Klaus Meine (voce) a devenit vocea inconfundabilă a formației. Printre hiturile ce au cucerit generații se numără: Rock You Like a Hurricane, Wind of Change, Still Loving You, Send Me an Angel, No One Like You.

Concertul din București, organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment și face parte dintr-o serie de evenimente aniversare ce au inclus și un eveniment special în Las Vegas, intitulat „Coming Home to Las Vegas 60th Anniversary Residency” la Planet Hollywood Resort & Casino, un show unic în orașul natal Hanovra, Germania alături de Judas Priest, iar în curand în România!

Biletele pot fi achiziționate online de AICI