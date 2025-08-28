Începe construcția containerelor modulare la școala Bassarabescu

Pentru a rezolva problema supraaglomerării școlii gimnaziale „I. A. Bassarabescu”, Primăria Ploiești va cumpăra 6 containere modulare. A fost finalizată documentația și licitația pentru construcția modulară, termenul de realizare a contractului fiind de 90 de zile de la emiterea ordinului de începere. Între timp, reprezentanții Asociației de Părinți au transmis că în conturi au intrat, în urma campaniei de strângere de fonduri, 22.000 de euro.

- Publicitate -

Vă reamintim, din cauza supraaglomerării, la această instituție școlară s-a învățat, în anul școlar anterior, în trei schimburi, din cauza numărului dublu sau aproape dublu de clase. Pe scurt, 1253 de elevi au fost împărțiți în 19 clase de gimnaziu și 32 de ciclu primar, cursurile desfășurându-se în 24 de spații.

În luna aprilie a acestui an, la sediul unității de învățământ s-au purtat discuții aprinse între primarul Mihai Polițeanu (independent), directorul școlii Bassarabescu, Andreea Matei, și zecile de părinți care au copiii în această școală.

Întrebarea la care părinții, revoltați, au vrut, atunci, un răspuns a fost „Unde ne ducem copiii din toamna?” Răspunsul primarului Ploieștiului a fost, la acel moment, tranșant: ”Nicăieri, nu am niciun răspuns, fiindcă nu a mai fost construită nicio școală de 35 de ani”.

Eveniment Câine omorât în Prahova, la Aluniș. Un bărbat a fost reținut Un bărbat în vârstă de 43 de ani din Aluniș, Prahova, a fost reținut și este cercetat penal după ce a ucis fără milă...

- Publicitate -

Astăzi, edilul Ploieștiului anunță că a fost finalizată documentația și licitația pentru construcția modulară. Aceasta a fost câștigată de Asocierea SC Aurora Mav SRL (lider) si SC Nide Com Serv SRL (asociat) și contractul va fi semnat astăzi.

Termenul de realizare a contractului este de 90 de zile de la emiterea ordinului de începere, din care: 30 zile pentru serviciile de proiectare și 60 zile pentru execuția lucrărilor. Cele 90 de zile vor fi precedate de o perioadă de 5-15 zile pentru constituire garanție de participare, asigurare riscuri execuție lucrări și emitere ordin de începere. Conform calendarului asumat, constructorul ar trebui să finalizeze lucrarea în circa 4 luni.

Construcția presupune:

- Publicitate -

6 săli de clasă, cu o capacitate de maxim 30 copii pe clasă, echipate şi dotate cu echipamente și mobilier specific;

Cabinet medical;

Izolator;

Cancelarie;

Cabinet director;

Oficiu personal de întreținere și depozit „cornul și laptele”;

Grup sanitar persoane cu dizabilități;

Grup sanitar elevi (fete);

Grup sanitar elevi (baieți);

Grup sanitar profesori și personal;

Sală de sport;

Împrejmuire;

Instalație fotovoltaic;.

Între timp, Asociația de Părinți a Școlii „I.A. Bassarabescu” a inițiat o campanie de strângere de fonduri în vederea construirii școlii modulare, asta pentru a grăbi procesul birocratic. . În conturile Asociației au intrat, până acum, 22.000 de euro.