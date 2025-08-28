Șoferul prins conducând pe contrasens pe DN1 a fost mustrat

Polițiștii prahoveni au reușit identificarea șoferului i care, pe 21 august, a fost surprins circulând pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia. Conducătorului auto i s-a atras atenția asupra obligației respectării regulilor de circulație și adoptării unui comportament preventiv, astfel încât să nu producă sau inducă o stare de pericol participanților la trafic.

Reamintim, un cititor a filmat gestul iresponsabil al șoferului care a fost filmat conducând pe contrasens o mașină înmatriculată în județul Argeș. (AG88XKX). Acesta a mers aproximativ 1 km pe sensul opus de mers.

Din fericire, niciun vehicul nu se deplasa, la acesl moment, pe banda a doua din sens opus, astfel că o posibilă tragedie a fost evitată.

Deși inconștiența șoferului a fost surprinsă pe cameră, nici participantul la trafic care ne-a trimis filmarea, nici alți conducători auto nu au sunat imediat la 112 pentru ca respectivul să fie scos din trafic de către polițiști și să suporte rigorile legii.

„Referitor la articolul dumneavoastră din data de 2 1.008.2025, postat pe site-ul cotidianului online Observatorul Prahovean cu titlul „Din nou inconștiență la volan, pe un drum din Prahova, intens circulat.

Un șofer a fost surprins în timp ce conducea cu viteză, pe contrasens la nivelul Serviciului Rutier au fost dispuse măsuri de verificare a aspectelor prezentate, context în care vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (l) și (2) din O.U.G. nr. 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier sau de către polițistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Cu privire la abaterile semnalate în domeniul legislației rutiere, întrucât sunt incidente prevederile legale de mai sus, conducătorul autoturismului ce face obiectul sesizării a fost identificat și i s-a atras atenția asupra obligației respectării regulilor de circulație și adoptării unui comportament preventiv, astfel încât să nu producă sau inducă o stare de pericol participanților la trafic”, a transmis IPJ Prahova.