- Publicitate -

Șoferul prins conducând pe contrasens pe DN1 a fost mustrat

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Polițiștii prahoveni au reușit identificarea șoferului i care, pe 21 august, a fost surprins circulând pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia. Conducătorului auto i s-a atras atenția asupra obligației respectării regulilor de circulație și adoptării unui comportament preventiv, astfel încât să nu producă sau inducă o stare de pericol participanților la trafic.

- Publicitate -

Reamintim, un cititor a filmat gestul iresponsabil al șoferului care a fost filmat conducând pe contrasens o mașină înmatriculată în județul Argeș. (AG88XKX). Acesta a mers aproximativ 1 km pe sensul opus de mers.

Din fericire, niciun vehicul nu se deplasa, la acesl moment, pe banda a doua din sens opus, astfel că o posibilă tragedie a fost evitată.

Deși inconștiența șoferului a fost surprinsă pe cameră, nici participantul la trafic care ne-a trimis filmarea, nici alți conducători auto nu au sunat imediat la 112 pentru ca respectivul să fie scos din trafic de către polițiști și să suporte rigorile legii.

Social

CFR Călători anulează zeci de trenuri la 1 septembrie din cauza datoriilor

CFR Călători va anula de la 1 septembrie numeroase curse din cauza datoriilor acumulate la pentru utilizarea infrastructurii. Printre acestea se numără și curse...
- Publicitate -

Polițiștii prahoveni au reușit să îl identifice pe șoferul inconștient, căruia i s-a pus în vedere să adopte un comportament preventiv, astfel încât să nu producă sau inducă o stare de pericol participanților la trafic.

Citește și: Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

„Referitor la articolul dumneavoastră din data de 2 1.008.2025, postat pe site-ul cotidianului online Observatorul Prahovean cu titlul „Din nou inconștiență la volan, pe un drum din Prahova, intens circulat.

Un șofer a fost surprins în timp ce conducea cu viteză, pe contrasens la nivelul Serviciului Rutier au fost dispuse măsuri de verificare a aspectelor prezentate, context în care vă comunicăm următoarele:

- Publicitate -

Potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (l) și (2) din O.U.G. nr. 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier sau de către polițistul local, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră sau cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Cu privire la abaterile semnalate în domeniul legislației rutiere, întrucât sunt incidente prevederile legale de mai sus, conducătorul autoturismului ce face obiectul sesizării a fost identificat și i s-a atras atenția asupra obligației respectării regulilor de circulație și adoptării unui comportament preventiv, astfel încât să nu producă sau inducă o stare de pericol participanților la trafic”, a transmis IPJ Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

0
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
Exclusiv

Ce au pățit barbugiii care blocau o stradă din Ploiești

2
După ce  Observatorul Prahovean a publicat imagini cu o...
Exclusiv

Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Exclusiv

Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Exclusiv

Efectele măsurilor guvernului Bolojan asupra sistemului privat de sănătate

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

UM Plopeni, în pragul colapsului: jumătate din specialiști ar putea dispărea

0
În timp ce Uzina Mecanică Plopeni (UMP) marchează o...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

0
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Eveniment

Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

0
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat...
Auto-moto

Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii

0
Ministerul Transporturilor propune majorarea taxelor de trecere a podurilor...
Administrație

Polițeanu acuză PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului

3
Scandal în Consiliul Local Ploiești pe tema lizierei din...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

0
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

Marius Nica -
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat...

Toma Caragiu a devenit, post-mortem, Cetățean de Onoare al Ploieștiului

Observatorul Prahovean -
Marelui actor, Toma Caragiu, i-a fost conferit, post-mortem, titlul...

Șoferița din Câmpina vrea să scape de condamnarea cu suspendare

Luiza Toboc -
Curtea de Apel Ploiești a stabilit ca primul termen...

Legendara trupă Scorpions revine în România

Observatorul Prahovean -
Scorpions revine în România cu un concert aniversar spectaculos:...
- Publicitate -

Începe construcția containerelor modulare la școala Bassarabescu

Luiza Toboc -
Pentru a rezolva problema supraaglomerării școlii gimnaziale „I. A....

Ce poți face în ultimul weekend din august în Prahova

Luiza Toboc -
Ultimul weekend din august aduce în Ploiești, dar și...

Gest de omenie făcut de o femeie care a găsit 7000 de lei în Plopeni

Ștefan Vlăsceanu -
O femeie care a găsit ieri pe o stradă...

Câine omorât în Prahova, la Aluniș. Un bărbat a fost reținut

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 43 de ani din...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean