Șofer din Argeș, surprins pe contrasens pe DN1, drumul spre Sinaia

Din nou inconștiență la volan, pe un drum din Prahova, intens circulat. Un șofer a fost surprins în timp ce conducea cu viteză, pe contrasens. Imaginile au fost filmate, azi dimineață, pe DN1, segmentul de drum care duce către stațiunea Sinaia. (VIDEO la finalul textului)

Un cititor a filmat gestul iresponsabil al șoferului care conducea o mașină înmatriculată în județul Argeș. (AG88XKX).

În imagini se vede cum vehiculul se deplasează cu viteză pe contrasens.

Reamintim, la începutul acestei luni, un alt șofer a fost filmat pe contrasens, pe Autostrada București-Ploiești. Imaginile au fost surprinse la kilometrul 42. Șoferul care se deplasa pe banda de urgență, cel mai probabil, greșise breteaua de acces.

În luna mai a acestui an, un alt cititor ne-a trimis o filmare surprinsă în trafic de o cameră auto, cu un șofer pe contrasens într-un important sens giratoriu din Ploiești.