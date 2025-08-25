Tânăr mort după ce s-a electrocutat la pescuit, în Iordăcheanu

Un tânăr în vârstă de 31 de ani a murit ieri în Prahova, la Iordăcheanu, după ce s-a electrocutat în timp ce mergea la pescuit.

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Apostolache au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza comunei Iordăcheanu, satul Străoști, un bărbat ar fi fost găsit în stare de inconștiență, în apropierea unui autoturism, lângă o baltă.

Pe un drum neamenajat din satul Străoști, care facilitează accesul către o baltă, polițiștii au găsit un autoturism și în lângă acesta un bărbat de 31 de ani.

La fața locului a ajuns și un echipaj medical, care a procedat la aplicarea manevrelor de resuscitare. Din nefericire, acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul bărbatului.

Eveniment Cum se depune online cererea pentru voucherele de energie Aplicația informatică EPIDS, destinată acordării voucherelor pentru plata facturilor la energie, este accesibilă începând de miercuri, anunţă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Persoanele eligibile...

- Publicitate -

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în timp ce transporta către baltă sculele de pescuit, bărbatul ar fi atins accidental cu o undiță telescopică firele electrice și a fost curentat.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, pentru a fi stabilită cauza decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.