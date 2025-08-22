- Publicitate -
Polițiștii recomandă celor care constată nereguli în trafic să sune imediat la 112

Șoferul prins pe contrasens, căutat de Poliție. Nu a existat apel la 112

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Polițiștii prahoveni fac, la această oră, verificări pentru identificarea șoferului care ieri, 21 august, a fost surprins circulând pe contrasens pe DN1, segmentul de drum care duce către stațiunea Sinaia. Pentru că nu a existat niciun apel la 112, acesta poate scăpa de sancțiuni.

Reamintim, un cititor a filmat gestul iresponsabil al șoferului care a fost filmat conducând pe contrasens o mașină înmatriculată în județul Argeș. (AG88XKX). Acesta a mers aproximativ 1 km pe sensul opus de mers.

Din fericire, niciun vehicul nu se deplasa, la acesl moment, pe banda a doua din sens opus, astfel că o posibilă tragedie a fost evitată.

Deși inconștiența șoferului a fost surprinsă pe cameră, nici participantul la trafic care ne-a trimis filmarea, nici alți conducători auto nu au sunat imediat la 112 pentru ca respectivul să fie scos din trafic de către polițiști și să suporte rigorile legii.

„Se fac verificări pentru identificarea lui. Va fi chemat la secția de poliție și audiat cu privire la ceea ce s-a întâmplat. În mod normal, cel care a surprins momentul trebuia să realizeze gravitatea pericolului și să sune imediat la 112.

În câteva minute, colegii din zonă l-ar fi reperat pe acest șofer inconștient și ar fi suportat consecințele, asta însemnând suspendarea permisului pentru 60 de zile și o sancțiune de 1200 de lei”, a transmis IPJ Prahova.

Recomandarea polișiștilor este aceea ca șoferii, în momentul în care constată abateri în trafic, să sune imediat la 112 sau să folosească aplicația M.A.I., hub.mai.gov.ro, secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere), unde pot transmite informații despre comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

Imaginile cu șoferul care circulă pe contrasens, surprinse de un cititor:

