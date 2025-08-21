- Publicitate -
Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din Urlați, acuzat că a dat aafră o blonavă care s-a prezentat la CPU, a fost amendat cu 6000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată după controlul DSP Prahova, ca urmare a apariției imaginilor în Observatorul Prahovean.

Vă reamintim, situația scandaloasă a avut loc sîmbătă, 16 august. Ajunsă în Camera de Primiri Urgențe cu dureri acute de stomac, o femeie în vârstă de 69 de ani a fost dată afară de către medicul urgentist pe motiv că problema ei de sănătate nu reprezintă… urgență. Asta în condițiile în care, au povestit aparținătorii, medicul Tudor Constantin nici măcar nu a vrut să se uite la bolnavă.

Întreaga poveste poate fi citită aici. 

Imedait după apariția imaginilor, medicul Tudor Constantin a fost amendat cu 6000 de lei pentru neacordarea asistenței medicale.

„În urma controlului efectuat de DSP Prahova ca urmare a apariției în spațiul public a imaginilor de la spitalul din Urlați, medicul a fost sancționat cu 6000 lei pentru neacordarea asistentei medicale”, a transmis prefectul Dan Nicodim.

Pe surse, spitalul nu a fost amendat ptr ca nu s-au constatat abateri. Managerul unității, Elena Cismas, ne-a precizat că medicului în cauză i-a fost cerută notă explicativă, urmând să se întrunească Consiliul Director al Spitalului pentru a se stabili dacă Tudor Constantin va ajunge în comisia de disciplină.

Imaginile cu scandalul dintre medic și aparținători  pot fi revăzute aici:

