Accident rutier la Țânțăreni. Două auto implicate

Un accident rutier s-a produs vineri seară, la Țânțăreni. Două autoturisme au fost implicate, iar în urma impactului o femeie în vârstă de 40 de ani a fost transportată la spital.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 14 august a.c., cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Țânțăreni.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și, din primele cercetări efectuate, au constatat că un bărbat de 40 de ani, care conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazul din localitatea Țânțăreni, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 72 de ani.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 40 de ani. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.