Șapte mașini implicate într-un accident pe A2. Trafic deviat

Traficul rutier este deviat de pe A2 (Autostrada Soarelui) în această dimineață din cauza unui accident rutier în care au fost implicate șapte mașini.

Potrivit centrului Infotrafic al IGPR, accidentul s-a produs la km 89, în zona localității Vâlcele din județul Călărași.

Două persoane au fost rănite și sunt evaluate medical la fața locului.

Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară, județul Călărași.

Se estimează reluarea normală a circulației în jurul orei 09:30.