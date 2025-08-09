Minor depistat la volanul unei mașini la Vâlcănești

Un minor în vârstă de 17 ani a fost depistat de către polițiștii rutieri la volanul unei mașini, fără a deține permis de conducere, în localitatea Vâlcănești.

- Publicitate -

La data de 9 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Plopeni au oprit pentru control un autoturism care circula în localitatea Vâlcănești.

În urma verificărilor, s-a stabilit că la volan se afla un tânăr de 17 ani, din Vâlcănești, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

Administrație Impozit majorat cu 100% pentru anumite clădiri Proiectul de lege privind măsurile financiare la nivelul autorităților locale vin la pachet inclusiv cu o creștere a impozitul de 100% pentru anumite clădiri....

- Publicitate -

De asemenea, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești au pus în aplicare, la data de 8 august a.c., două mandate de percheziție domiciliară, la adrese frecventate de o persoană bănuită de comiterea unor infracțiuni în municipiul Ploiești și care se sustrăgea urmăririi penale.

În fapt, la data de 18 iulie 2025, persoana bănuită, un bărbat de 30 de ani, ar fi pătruns fără drept într-un imobil din Ploiești, unde ar fi agresat fizic un bărbat de 58 de ani.

În urma administrării probatoriului, față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, ulterior fiind înlocuită, cu măsura controlului judiciar.

- Publicitate -

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și violare de domiciliu.

Totodată, la data de 8 august a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Vălenii de Munte, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DC 42, în localitatea Predeal-Sărari, au oprit pentru control un autoturism.

La volan a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din localitatea Predeal-Sărari. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Eveniment Accident pe DN 1 la Sinaia. Trei victime transportate la spital Un accident rutier s-a produs sâmbătă după amiază, pe DN 1, la Sinaia. În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au fost transportate...

- Publicitate -

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.