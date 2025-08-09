Accident pe DN 1 la Sinaia. Trei victime transportate la spital

Un accident rutier s-a produs sâmbătă după amiază, pe DN 1, la Sinaia. În urma impactului dintre două autoturisme, trei persoane au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 9 august a.c., cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN1, pe raza orașului Sinaia.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar, din primele cercetări efectuate, a rezultat că un bărbat de 55 de ani ar fi condus un autoturism în orașul Sinaia și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a două femei, de 57, respectiv 68 de ani, precum și a unui bărbat de 50 de ani, pasageri într-unul dintre autoturisme.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri.

În prezent, traficul este blocat.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.