Trafic îngreunat la Predeal în urma unui accident rutier

Traficul rutier este îngreunat la Predeal, după producerea unui accident între un autoturism și o motocicletă. Se estimează reluarea circulației în scurt timp.

- Publicitate -

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1, la kilometrul 143+450 metri, în localitatea Predeal, județul Brașov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă.

În urma impactului a rezultat rănirea motociclistului, care este transportat la spital.

Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor, valorile de trafic fiind în creștere.

Eveniment Detalii despre spectacolul cu drone din această seară din Ploiești Cel mai mare spectacol cu drone din România este programat să înceapă în această seară, în jurul orei 23.00, în zona centrală a Ploieștiului. În...

- Publicitate -

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 10:30.