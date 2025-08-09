Biciclist decedat în urma unui accident la Bărăitaru

Un biciclist în vârstă de 69 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de o autoutilitară pe Drumul Județean 100B.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, la data de 9 august a.c., cu privire la producerea unui accident rutier în afara localității Bărăitaru.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar, în urma cercetărilor efectuate, au constatat faptul că un bărbat de 42 de ani ar fi condus o autoutilitară pe Drumul Județean 100B și ar fi accidentat un bărbat de 69 de ani care se deplasa pe o bicicletă.

În urma producerii accidentului, a rezultat decesul biciclistului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.