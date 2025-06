Veselia copiilor, o lecție în fiecare zâmbet

Într-o lume grăbită, în care oamenii își pierd tot mai des zâmbetul printre griji și știrile de zi cu zi, veselia copiilor rămâne una dintre momentele unice ale vieții. În parcuri, în curțile școlilor, pe trotuarele orașelor sau la evenimente dedicate lor, râsul cristalin al celor mici reușește, fără efort, să ne aducă aminte de ce e important cu adevărat.

Bazarul Copiilor – o lecție de generozitate și bucurie

În Ploiești, Ziua Copilului a fost sărbătorită cu spectacole, baloane, ateliere creative și multă voie bună. Parcurile au devenit scene de poveste, iar trotuarele bulevardului – terenuri de desenat visuri cu creta.

Copiii au fost regi și regine în lumea lor sinceră, liberă, plină de vise frumoase!

Ploiești, 1 Iunie 2025 – Un colț de lume în care generozitatea poartă uniformă colorată, iar zâmbetele se vând la pachet cu povești și jucării. Așa a arătat duminica de azi, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, unde Cristina Cochinescu, inițiatoare pasionată și mamă implicată, a adunat copii, părinți și voluntari într-un eveniment plin de sens: Bazarul Copiilor.

Ediția cu numărul 28 a acestui eveniment, a adunat peste 800 de copii care au vândut și au cumpărat la prețuri decente, au făcut schimb și au donat jucării, haine, CD-uri, cărți, accesorii și multe altele. Calitatea obiectelor puse în vânzare sau donate a fost una bună sau foarte bună, aceasta fiind o condiție esențială pentru participarea la bazar.

Am fost astăzi și eu copil. Am fost martor la un eveniment unde copiii au fost adulți, iar noi adulții am fost copii. Sub bannere viu colorate, printre baloane uriașe și desene pe asfalt, sute de copiii au fost fericiți, au vândut, au donat și s-au bucurat pur și simplu de viață. Organizatorii evenimentului „Bazarul Copiilor” au avut un singur scop: să ofere un spațiu unde râsul copiilor să fie regula, nu excepția.

Veselia copiilor nu se învață din cărți, nu se cumpără din magazine și nu se poate forța. Ea vine din libertate, din joacă, din iubirea necondiționată și din curiozitatea pentru fiecare colțișor de lume.

Când râde un copil, universul își regăsește armonia.

Când râd mai mulți copii, orașul prinde culoare.

Iar când noi, adulții, ne oprim o clipă și le ascultăm râsul, ne vindecăm puțin din zbuciumul zilnic.

Un târg altfel, unde dăruirea e moneda de schimb

Ideea a pornit simplu din dorința de a-i învăța pe cei mici despre reutilizare, responsabilitate și empatie. Copiii au fost invitați să-și aducă jucăriile, cărțile sau hainele rămase mici pentru a le vinde sau schimba cu alți copii. Dar cel mai important ingredient al bazarului nu a fost trocul, ci bucuria de a dărui. Pe aleile din parc copii de toate vârstele și-au prezentat „marfa” cu emoție și convingere. Bazarul arăta ca un oraș în miniatură, cu standuri improvizate, pancarte desenate cu carioca și „promoții” scrise tremurat cu creionul. O fetiță își vindea ursulețul preferat cu 3 lei, dar îl oferea gratuit „dacă zâmbești frumos”.

Fiecare copilaș, uneori ajutat de părinți își oferea marfa asemenea unui comerciant ce cunoaște foarte bine regulile jocului.

Aici am avut bucuria să retrăiesc o parte din amintirile copilăriei mele. M-am plimbat printre „standurile” amenajate ad- hoc, am admirat mulțime de lucruri oferite de copii și am răs cu poftă.

Cărți, jocuri, jucării, hăinuțe, baloane…câte și mai câte. Imaginile din acest material de presă vă vor putea arăta frumusețea, inocența sau bucuria copiiilor dar nu vor putea reda sentimentul adultului de a fi copil pentru câteva ore.

Am întâlnit-o aici pe Anastasia, o copilă care vindea propriile ei realizări, bijuterii pline de fantezie și culoare, lucrate de mânuțele ei. Timidă mi-a povestit de ce a venit azi la Bazarul Copiilor dar mai ales ce fel de brățări și brelocuri creează.

Tot aici am avut bucuria să o găsesc și pe Ioana, o altă fetiță care din pasiune croșetează mici lucrușoare, hăinuțe, genți chiar și plușuri.

Rezultatul? O comunitate mai unită și suflete mai bogate

Evenimentul nu a fost doar un exercițiu de socializare ci și o reală lecție de viață. Bazarul Copiilor organizat de Cristina Cochinescu și Mădălina Corciu, nu este la prima ediție și cu siguranță nu va fi ultima. Într-o societate care are nevoie de modele vii, de proiecte și de suflete implicate, astfel de inițiative ar trebui susținute și aplaudate. Bazarul Copiilor nu este doar un simplu eveniment. Este o idee ce trebuie crescută. Iar copiii, cu spontaneitatea și sinceritatea lor, au transformat-o în sărbătoare.

Societatea noastră are nevoie de ambele tipuri de oameni. De copii responsabili și de adulți visători. De cei care știu să rămână blânzi, chiar și când viața devine dură. De cei care își permit să nu uite, niciodată, cum e să fii copil.

Iar ca povestea de azi să întregească tabloul mirific al unei zile aparte, tot aici am văzut că si cei mari au pasiunile lor. Valentina Alexandrescu și-a descoperit vocația pentru lumânări parfumate, realizate din ceară de soia. Ele bucură pe toți aceia ce doresc să-si parfumeze locuința sau de ce nu să ofere mici cadouri.

Poate că adevărata înțelepciune nu e nici să fii complet adult, nici complet copil. Ci să ai curajul să fii amândouă – când trebuie. Într-o lume grăbită, e timpul să ne aducem aminte că vârsta nu e un număr. E o alegere. Iar uneori, un copil poate avea mai multă înțelepciune decât un adult cu diplome. Iar un adult cu inimă de copil poate schimba lumea. Așa am mai învățat și eu adultul de azi o lecție de la Ioana:

„Urmăriți-vă visele și nu vă lăsați de pasiunile voastre!”

Ziua Copilului nu e doar pentru copii. Este un memento pentru noi toți: să păstrăm vie inocența, să nu uităm bucuria simplă și să ne amintim că uneori, un zâmbet de copil valorează mai mult decât orice știre de la televizor.

