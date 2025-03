Managerul de la Pediatrie reacționează: „De ce să ne mai străduim?”

Managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, medicul Anca Miu, a reacționat în urma zecilor de comentarii pe care părinții le-au transmis după publicarea articolului: Așa arată cina pentru mamă și copil la Pediatrie Ploiești. „Se pare că este mai importantă mâncarea decât investigațiile și tratamentul aplicat. Nimeni nu este mulțumit de nimic. Așa că de ce să ne mai străduim? Bagajul, biletul de avion și fără regrete”, a transmis medicul.

În urmă cu câteva zile, o prahoveancă ce a ajuns cu copilul în vârstă de șase ani la Spitalul de Pediatrie din Ploiești a povestit că a rămas profund dezamăgită de meniul de care ea și băiețelul au avut parte pe perioada internării. Femeia acuză că a primit la cină „trei spaghete în bătaie de joc, în condițiile în care taxa de însoțitor este de 30 de lei pe zi”.

La moemntul respectiv, managerul spitalului a explicat situația astfel: „Suma în care trebuie să ne încadrăm este de 22 lei/ zi. Taxa de însoțitor este de 30 lei/zi și cuprinde masa și taxe hoteliere. De obicei, la copiii mari, nu se internează însoțitori. Diferențele la masă rezultă din creșterea numărului de internari, în special al aparținătorilor copiilor mari”.

În urma zecilor de comentarii apărute în urma publicării materialului, medicul ploieștean a transmis că reacțiile negative ale oamenilor nu fac altceva decât „să gonească personalul medical în zona privată”.

„Se pare că este mai importantă mâncarea decât investigatiile și tratamentul aplicat. Din păcate, asemenea comentarii nu fac decât să gonească personalul medical în zona privată. Acolo, o zi de spitalizare costă în medie 1700 de lei la Pediatrie. Și nu am auzit să se plângă cineva că plătește asigurări. Oricum, nimeni nu este mulțumit de nimic. Așa că, de ce să ne mai străduim? Bagajul, biletul de avion și fără regrete. Acesta este vibe-ul medicilor.

În mod cert, Prahova este pierdută. Atât la copii, cât și la adulți. Ați văzut la județean lipsa de personal? Gărzi discontinue, secții cu un singur medic…Eu am depus armele. Până acum am făcut lobby pt Ploiești. Not anymore. Sunt doar necajită pentru că un post în Ploiești ar fi fost foarte ofertant pentru un medic la început de carieră. Să ne auzim cu bine”, este mesajul transmis de managerul Spitalului de Pediatrie din Ploiești.