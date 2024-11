RobotiKa 2.0: Festivalul de Tehnologie și Inovație care Schimbă Viitorul, la UPG Ploiești

În weekendul 23-24 noiembrie 2024, orașul Ploiești devine centrul atenției pentru pasionații de tehnologie și inovație! RobotiKa, a doua ediție a festivalulului dedicat STEAM, promite să ofere o experiență unică pentru copii, adolescenți și adulți, aducând împreună cei mai străluciți tineri și echipe de robotică din Ploiești și nu numai.

- Publicitate -

Festivalul este organizat în parteneriat cu echipa de robotică BraveBots și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. UPG va fi reprezentată de către Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, prin Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică și Departamentul de Inginerie Mecanică. Studenți și masteranzi vor prezenta realizările lor: roboți, sisteme automate și aplicații software dezvoltate pentru concursuri și proiecte de diplomă.

Festivalul va include o serie de competiții intense și pline de adrenalină, precum traseul de line follower inspirat de Circuitul Las Vegas, unde roboții se vor întrece într-o cursă plină de provocări, și o competiție de Capture the Flag, unde cei mai buni programatori își vor testa abilitățile de hacking într-o bătălie virtuală. În plus, tinerii creatori își vor putea demonstra talentul în competiții de design 3D și printare, provocându-se să creeze prototipuri inovatoare sub presiunea timpului. Câștigătorii tuturor concursurilor vor fi recompensați cu premii atractive care vor celebra talentul, ingeniozitatea și creativitatea acestora.

Vizitatorii vor putea explora o lume captivantă a tehnologiei prin expoziții permanente de la echipele First Tech Challenge și First Lego League, unde vor descoperi roboți creați chiar de liceenii din oraș. Copiii din clasele 0-5 se pot bucura de un atelier de construcție cu Lego Spike Education, iar pentru cei mai mari vor exista activități precum atelierul de robotică Arduino și un workshop de Game Development care va deschide drumul către universul fascinant al creării jocurilor video.

- Publicitate -

Un punct de atracție va fi și camera de escape room cu tematică STEAM, pregătită de AUSF, unde participanții vor dezlega mistere și vor descoperi soluții ingenioase pentru a ieși la timp. În plus, cei interesați de domeniul AI și etică se pot implica într-o dezbatere pe tema „Inteligența Artificială și Etica”, iar cei ce aspiră la o carieră în tehnologie vor avea parte de sesiuni de ghidare profesională și un curs de acordare a primului ajutor.

RobotiKa 2.0 promite să fie mai mult decât un festival – va fi un spațiu unde viitorul tehnologiei prinde viață, iar Ploieștiul devine un oraș al inovației