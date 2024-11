Cel mai mare festival de robotică din România, „Zilele Roboticii #3”, revine la Ploiești

În weekendul 23-24 noiembrie, la etajul 8 al Primăriei Municipiului Ploiești, echipele de robotică infO(1)Robotics de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” și Ro2D2 de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” organizează cel mai mare festival de robotică din România.

Prima zi a evenimentului va avea în prim plan prima competiție din sezonul Into the Deep, FIRST Tech Challenge. Vor fi prezente peste 15 echipe din regiunea de Sud care își vor testa roboții într-un cadru competițional oficial. Programul zilei de sâmbătă va fi următorul:

09.00 – Check in

11.00 – Robot inspection

11.30 – Opening Ceremony

12.30 – Matches

14.00 – Lunch Break

15.00 – Matches

16.30 – Award ceremony

Cea de-a doua zi este dedicată unor conferințe și sesiuni interactive alături de speakeri din domeniul STEAM, care vor împărtăși perspective din domeniile lor de activitate. Vom avea prezentări despre leadership și dezvoltare personală, strategii pentru organizarea unui eveniment de succes și multe altele. Printre speakerii prezenți se numără: Radu Simionescu, manager al proiectului „Ploiești Capitala Tineretului, 2024”, Mihai Peca, reprezentant ECDL România și alți invitați care vor împărtăși din experiența lor. Programul complet al zilei de duminică va fi disponibil în curând pe paginile noastre oficiale.

De asemenea, vor avea loc ateliere interactive pentru copii, unde cei mici vor putea explora robotica prin First Lego Challenge. Totodată, vizitatorii vor avea ocazia să descopere magia tehnologiei la standul de printare 3D, unde vor putea observa și chiar experimenta procesul de fabricare a obiectelor tridimensionale.

Pe parcursul evenimentului, vizitatorii pasionați de robotică și tehnologie vor putea explora standuri ale unor parteneri de renume. Alka și Meteoritzii vor aduce o ofertă diversificată de produse alimentare, iar Plex Robotics va prezenta piese necesare pentru construcția roboților.

Acest eveniment de amploare este posibil datorită sprijinului oferit de sponsorii noștri: Alka, Meteoritzi, Sportek, Observatorul Prahovean și Plex Robotics. Le mulțumim pentru susținerea oferită în promovarea educației STEM și încurajarea viitoarelor generații de inovatori.

Vă așteptăm cu drag să participați la acest festival unic, unde pasiunea pentru robotică și tehnologie se îmbină cu dorința de a inspira și educa viitoarea generație de inovatori!

Pentru mai multe informații și detalii despre eveniment, vă invităm să vizitați paginile de social media ale echipelor infO(1)Robotics și Ro2D2. Acolo veți găsi toate noutățile și surprizele pregătite pentru acest eveniment!