Ministrul de Interne, despre testarea antidrog a șoferilor: „ Interpretarea rezultatelor e problema”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre scandalul testelor antidrog folosite în România. „Problema nu este aparatul, ci interpretarea rezultatelor. E nevoie de o revizuire legislativă”, a precizat Predoiu.

Ministrul a afirmat, în legătură cu drug-testele, că MAI lucrează cu tehnologia folosită în Europa şi a explicat că sunt judeţe sunt există compatibilitate între 80 şi 100% între ceea ce arată drug-testul, dar sunt şi judeţe unde această compatibilitate este de 30%.

„Vreau să o vedem și în lege, dar nu că vreau eu, ca să nu las cetățeanul să meargă la volan, că iar un ONG m-a interpretat că vreau lege, să nu las… nu, domnule, să meargă. Dar nu e normal ca ceea ce se ridică pertinent, tot de către ONG-uri, tot de cetățeni ca problemă că nu știu ce medicament să iau”, a spus Predoiu.

Acesta a mai precizat că solicită clarificări în legătură cu lista medicamentelor care pot da rezultate fals pozitive în urma testării.

„Dacă iau un medicament, s-ar putea să-mi dea la volan. Dincolo de problema cum că mă oprește poliția, nu mai pot să conduc și intru într-un gard sau, mai rău, intru într-un alt cetățean nevinovat. Nu e normal să știu, nu e normal să mi se spună acest lucru? Eu de asta vreau să spun că trebuie și într-un act normativ ca cineva să-și ia răspunderea și acel act să fie revizuit. Altfel, fiecare face ce vrea.

Situaţia este rezolvată din punct de vedere al maximului de ce îmi poate oferi tehnologia în acest moment. Și da, din punct de vedere al Ministerului de Interne, mai mult de atât nu am ce să fac, pentru că nu este obligația agentului din stradă nici să știe ce medicament dă sau nu efecte nocive la volan. El are o singură obligație, să scoată din trafic pericolul și asta face utilizând ce tehnologie are la dispoziție. Dacă o să iasă mâine pe piață o tehnologie mai bună, eu merg la Guvern și o să spun că ne trebuie o tehnologie mai bună”, a conchis ministrul Afacerilor Interne.