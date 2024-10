„Plângeam de foame!” Momentele grele prin care a trecut boxerul ploieștean, Leonard Doroftei

Momente dramatice prin care a trecut ploieșteanul Leonard Doroftei de-a lungul carierei au fost dezvăluite chiar de fostul campion mondial de box. Leonard Doroftei a avut mereu probleme cu kilogramele în plus înaintea meciurilor şi era nevoit să recurgă la metode dure pentru a putea trece cântarul oficial. Leonard Doroftei a dezvăluiti că făcea sacrificii dure pentru a slăbi.

„Nu am știut cum să slăbesc. Eu luam un colț de pâine, ziceam că e coajă, că nu îngrașă. Mai luam și o friptură, prăjită în ulei. Plângeam, mă trezeam cu tot atâtea kilograme. Eu mâncam pe suta de grame, nu pe kalorii. Nu știam altfel. Apa nu beam, nu ne-a învățat nimeni să bem apă.

În Canada când am ajuns, eu m-am dus hotărât să transpir, să muncesc, cu două bluze, un fâș. M-au văzut, m-au lăsat în tricou. Nu înțelegeam. Apoi, în fiecare pauză apă. Eram și fericit și speriat, mă gândeam cum să mai slăbesc dacă beau apă. Am rămas șocat, am dat mai mult la antrenament. Ușor, ușor, am scăzut. Nu eram deshidratat, tot timpul îmi dădea apă. Înainte nu aveam ce să scuipăm, scuipam praf! Praf! Praf din gură. Plângeam de foame. Era corpul încins, ardea pielea pe noi. Mai intram și în saună, nu știu cum de nu a pocnit ceva în nou”, a spus Leonard Doroftei.

Dezvăluirile campionului ploieștean, inclus în topul celor mai buni o mie de boxeri ai tuturor timpurilor, au fost făcute în cadrul podcasului LA ALT NIVEL 76.