S-au calificat la Mondialele de Karate de la Barcelona, dar nu au bani să participe

Au obținut nu mai puțin de 21 de medalii la Cupa României la Karate, competiție care a avut loc săptămâna trecută. S-au calificat acum la Campionatul Mondial de Karate WTKU, ce se va desfășura în octombrie la Cambrils, în Spania, însă, din cauza lipsei banilor, sunt mari șanse să „își ia gândul” de la acest concurs.

O mână de copii, cel mai mic în vârstă de 7 ani, din Ploiești și Urlați, se văd în imposibilitatea de a reprezenta România la competiția ce le poate aduce poziționarea pe podiumul mondial, motivul fiind acela că micuții nu dispun de resursele financiare necesare, care să le asigure transportul, cazarea și masa pe parcursul celor patru zile de campionat.

„Am participat cu 16 sportivi la cupa României, for de selecție pentru campionatul mondial din Cambrills, Barcelona, Spania .

Am reușit să adunăm un număr de 21 de medalii: 8 de aur, 5 de argint și 8 de bronz , prin care și selecția la campionat. Din păcate, din cauza costurilor prea mari pentru deplasare, cazare și masă nu reușim să ne prezentăm la acest campionat. Costul unui bilet de avion + cazare pe 4 nopți + înregistrare la campionat + drumul de la aeroport spre hotel și invers se ridică la aproximativ 600 de euro/ copil. Am încercat să găsim sponsorizare, dar nu am reușit”, este strigătul de ajutor al antrenorului Clubului Sasori Karate, Andrei Moise.

Un om care a încercat să îi încurajeze pe micii sportivi, dezamăgiți la momentul de față că nu pot ajunge la campionatul de la Barcelona. „Le-am spus că 21 de medalii la Cupa României sunt o performanță extraordinară. Și că, indiferent dacă vom ajunge sau nu la Mondialele din Spania, ei sunt niște învingători. Din păcate, așa cum se întâmplă în foarte multe sporturi, primim felicitări prin postări pe Facebook și cam atât. Ne mândrim cu reușitele acestor copii doar la nivel de imagine, însă, când este vorba despre susținerea concretă, se face liniște, din păcate”, a mai transmis antrenorul micilor karatiști.

Cine vrea să îi sprijine pe acești copii în drumul lor spre performanță poate lua legătura cu antrenorul acestora, Andrei Moise, la numărul de telefon: 0722.446.131.

Campionatul Mondial de Karate WTKU din Spania este un eveniment la care vor participa peste 2000 de sportivi din 47 de tari.