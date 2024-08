Polițiști din Prahova cercetați de Parchet pentru abuz în serviciu, fals intelectual și purtarea abuzivă

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești confirmă demararea cercetărilor în cazul polițiștilor din Boldești Scăeni care au intervenit în a Doua zi de Paște, în urma unui apel care reclama deranjarea ordinii și liniștii publice.

Oamenii legii, care la momentul respectiv au deschis un dosar de ultraj, mai multe persoane fiind reținute și ulterior arestate preventiv, sunt cercetați pentru abuz în serviciu, fals intelectual și purtare abuzivă.

„Referitor la solicitarea dumneavoastră transmisă prin email la data de 07.08.2024 și înregistrată în evidențele Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, sub numărul 14/VIII/3/07.08.2024, prin care solicitați să vă precizăm punctul de vedere al instituției noastre, referitor la situația polițiștilor implicați în ultrajul petrecut în orașul Boldești Scăieni, acuzati ulterior de producerea scandalului, respectiv dacă aceștia sunt cercetați de organele de urmărire penală, vă aducem la cunostință faptul că la data de 02.08.2024, în baza sesizării primite de XXXX prin care reclamă modul de intervenție și de desfășurare a activităților de cercetare penală efectuate de organele de poliție, din cadrul orașului Boldești Scăeni, în cauza s-a dispus începerea urmăririi penale, sub aspectul savârșirii infracțiunilor de abuz in serviciu, faptă prev. și ped. de art. 297 C.Pen., fals intelectual, faptă prev. de art. 321 C.Pen și purtare abuzivă, faptă prev. și ped. de art. 296 alin. 2 din C. pen, în continuare fiind efectuate cercetări specifice activității de urmărire penală.

Vă învederăm faptul că, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, umărirea penală

are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârșit o infracțiune și la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

Procedura din cursul urmaririi penale este nepublică.

Totodata, vă aducem la cunoștință faptul că orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă”, au precizat pentru Observatorul Prahovean reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.