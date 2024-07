PSD solicită o sesiune extraordinară după tragedia care a avut loc pe Jepii Mici

PSD urmează să solicite o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru dezbaterea și adoptarea unei inițiative legislative care să vizeze noi măsuri de gestionare a populației urșilor, a anunțat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști despre tragedia care a avut loc pe Jepii Mici, unde o tânără de 19 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacată de un urs.

„Nu neapărat împuşcaţi, să facă o selecţie acolo unde este o zonă de pericol, unde sunt alarmaţi prin primari, prin pădurari, prin localnici. Am vorbit şi cu domnul ministru al Mediului, am vorbit şi cu cei mai implicaţi şi mai ştiutori în domeniu. Este o aglomeraţie în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă şi de asta coboară. Am vorbit şi cu domnul Simonis, domnul preşedinte al Camerei, pentru că o astfel de măsură nu se poate decât prin Parlament. Şi, după discuţiile cu ministrul Mediului, pornim o iniţiativă şi vom cere o sesiune extraordinară ca să o trecem prin Parlament”, a declarat Ciolacu, potrivit Agerpres.

Potrivit prim-ministrului, modificările legislative avute în vedere sunt curs de elaborare.

„În acest moment, la asta lucrăm. Este evident că viaţa omului primează, dar, repet, nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim şi când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a explicat Marcel Ciolacu.

„Aşteptăm să aducă animalul. Vom face examen anatomo-patologic şi în vederea depistării virusului rabic”, a declarat miercuri directorul DSVSA Prahova, George Stratulat, pentru News.ro.

Potrivit acestuia, probele biologice pentru depistarea virusului rabiei vor fi analizate întâi la Ploieşti, fiind trimise şi la Bucureşti probe pentru confirmarea sau infirmarea rezultatului.