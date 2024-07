5 iulie – se năștea primul mamifer clonat din lume, oaia Dolly

Pe 5 iulie 1996, cercetătorii de la Institutul „Roslin” din Edinburg, Scoția, conduși de dr. Ian Wilmut, au creat prima clonă de mamifer dintr-o celulă prelevată de la un animal adult, după 276 de tentative de clonare. Oaia Dolly a trăit doar șase ani, până la 14 februarie 2003, fiind apoi împăiată și expusă la Muzeul Regal Edinburg.

Oamenii de ştiinţă din echipa care a clonat-o prima dată pe Dolly au realizat, ulterior, un nou experiment genetic, creând 4 oi Dolly – copii genetice perfecte ale clonei originale.

La peste 20 de ani de la clonarea primului mamifer din celulele unui animal adult, șțiința se poate mândri și cu alte specii de animale clonate cum ar fi: porci, capre, caini, pisici și șoareci.

Prezentarea lui Dolly publicului a creat o adevărată isterie. Oponenții ideii i-au acuzat pe cercetători de știință că: „se joacă de-a Dumnezeu”. Pe de altă parte, au fost persoane care au văzut partea benefică a acestei cercetări, considerând descoperirea o posibilitate de repopulare cu animale a zonelor unde acestea se află pe care de dispariție.

5 iulie – evenimente și personalități

1833 – Moare Joseph Nicephore Niepce, francez, om de știință francez, inventatorul imaginii fotografice permanente (fotografiei).

1865 – În Marea Britanie a fost impusă pentru prima oară în lume, o limită de viteză pentru vehicole (două mile pe oră) .

1870 – Incendiu devastator în Istanbul, soldat cu 1.200 morţi şi 60.000 persoane rămase fără locuinţe.

1918 – S-a înființat, la Washington, „Liga socială română”, care își propunea influențarea opiniei publice americane în problema unirii Transilvaniei cu România.

1936 – A murit Cezar Papacostea, traducător și scriitor român.

1941- Brigazile 1 și 4 Mixte din cadrul Armatei Române au eliberat orașul Cernăuți (Al Doilea Război Mondial). Orașul Cernăuți a fost eliberat de sub ocuparea sovieticilor la 5 iulie 1941 de catre Brigăzile 1 și 4 Mixte din cadrul Armatei Române. Bătălia de la Cernăuți s-a desfășurat la scurt timp după angajarea armatei romane în cel de-al Doilea Război Mondial.

1954 – BBC difuzează primul său buletin de stiri televizat.

1954 – Un tânăr de 19 ani, numit Elvis Presley, înregistrează în orașul american Memphis -Tennessee un cântec intitulat „That’s all right, Mama”, dedicat aniversării mamei sale. Pe 8 iulie 1954, DJ Dewey Phillips a difuzat pentru prima oară cântecul 1That’s All Right”. Din acel moment a luat naștere fenomenul numit Elvis Presley.

1958 – Prima ascensiune a vârfului Gasherbrum I – al 11-lea ca înălțime din lume.

1965 – Marea soprană Maria Callas a realizat o nouă performanță cântând în opera „Tosca” de Giacomo Puccini la “London’s Covent Garden.”

1975 – Arthur Ashe devine primul negru care câștigă Wimbledon-ul.

1994 – A murit Constantin Arseni, medic neurochirurg român.

1998 – Japonia lansează o sondă pe Marte , intrând astfel în clubul spațial alături de Statele Unite și Rusia.

1999 – Președintele american Bill Clinton impune sancțiuni comerciale și economice împotriva regimului taliban din Afganistan.

1999- Bundestagul (Camera Inferioară a Parlamentului) începe să se mute oficial din Bonn, la Berlin.

1999 – A murit Liviu Petrescu, filolog și critic literar („Realitate și românesc”, „Studii transilvane”, „Romanul condiției umane”)