Ecologizarea lacului Paltinu s-a încheiat cu o amendă și acuzații grave la adresa polițiștilor. Cum au stat, de fapt, lucrurile

Acțiunea de ecologizare organizată de SupAcademy România a fost un succes, voluntarii reușind să strângă în doar două ore aproximativ 20 de saci de 180 de litri plini cu deșeuri.

Evenimentul a luat o turnură neașteptată când deșeurile au fost urcate într-o autoutilitară pentru a fi transportate o distanță de aproximativ 1.5 km, potrivit reprezentanților asociației APĂ Curată Paltinu, care au relatat întreaga situație pe Facebook.

Aceștia susțin că au fost sancționați cu 1450 de lei pe motiv că sacii transportați nu erau asigurați corespunzător, însă, potrivit Poliției Prahova, lucrurile au stat cu totul altfel.

Conform reprezentanților IPJ Prahova, sancțiunea a fost aplicată pentru pentru o abatere mult mai gravă: inspecția tehnică periodică a autoutilitarei folosită în transportul gunoaielor era expirată. Totodată, șoferul nu purta centura de siguranță, iar indicatorul cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul lipsea

Sâmbăta aceasta am trecut de la extaz la agonie. Să începem cu cele bune. Prietenii de la SupAcademy Romania au răspuns cererii noastre de ajutor prin voluntariat într-un mod exemplar. Au venit cu 15-20 de padleboarduri și, organizându-ne împreună, am rămas uimiți de câte deșeuri s-au strâns.

Mulțumim lui Tibi și tuturor acelora care s-au zbătut să colectăm cât mai mult. După ce am urcat sacii în apropierea Poienii Ciucaș, am decis să-i transportăm aproximativ 1.5 km cu autoutilitara carosată. Ne ,,nimerim” în spate cu Dusterul de poliție, care ne oprește spunându-ne că nu avem sacii asigurați, aceștia fiind prinși cu niste cordeline închise la culoare.

M-am întrebat dacă agentul Savu Antonio vede zilnic camioanele supraîncărcate cu diverse materiale (lemn, piatră). Să sintetizăm, pentru că v-aș ruga să îmi dați vreun indiciu care să mă facă să înțeleg de ce unii polițiști din Valea Doftanei sunt împotriva ecologizării și a prevenirii contaminării lacului Paltinu.

În primul rând, deșeurile vin în proporție de 95% din sat. Nu acuzăm toți locuitorii, unii dintre ei chiar fiind în același spirit civic cu noi. În 2022, Domnul Rajnoveanu Cristian, polițist, recunoaște că e nevoit să întocmească un dosar penal fabricat și că, peste câteva luni, va dezvălui cine a cerut asta.

Se întocmește un dosar penal de braconaj (singurul făcut cuiva în 30 de ani!) fără să fi avut indicii sau să se găsească vreun instrument de pescuit folosit în scopul de a pescui, lucru motivat și demonstrat de către procurorul de caz prin clasare rapidă.

Motivarea domnului Cristian a fost cea de mai sus sub pretextul că ,,cineva” a indicat numele Asociației și nu am ascultat. Trimis la fața locului domnul Lucian Comarniceanu, polițist, mă întreabă dacă ,,am voie să curăț lacul”!!!!!) Sâmbătă am fost ținuți o oră în soare, fara apă, de către Antonio Savu, polițist… pentru a ne sancționa cu 1450 de lei.

În tot acest timp, ar fi putut să vegheze în amonte, pe râu să nu arunce răuvoitorii gunoaie. Mă așteptam să avem o altă primire având în vedere că în zeci de ani comuna Valea Doftanei a poluat lacul și nu a inițiat absolut nici un plan pentru a remedia acest lucru.

Sarcina a fost deviată exclusiv către Apele Romane Buzau-Ialomita, care a curățat permanent (nefiid ei poluatorul). Vom face sesizări la Garda de mediu, IPJ Prahova pentru a nu se mai arunca deșeuri în râu.

Domnul polițist Antonio Savu, băiat tânăr, e invitat să participe ca voluntar, dar și prin prisma locului de muncă, să asigure liniștea publică și încetarea aruncării deșeurilor, respectiv a poluării unei zone atât de frumoase și cu atâta însemnătate socială.”

