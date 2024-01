Zura, un ciobănesc de Bucovina care s-a speriat de petarde și a fugit dintr-o curte din Ploiești, este căutat de stăpâni

Ieri după amiază, Zura, un ciobănesc de Bucovina de 9 ani, a dispărut din curtea unei case din cartierul Cioceanu. Stăpânii îl caută acum disperați prin tot Ploieștiul.

Un text de Valentina Mihăilescu

“Ieri au venit preotul și dascălul cu botezul acasă la noi și, după ce au plecat, Zura a rămas în curte, alături de celălalt câine pe care îl avem. Noi am intrat în casă, apoi s-au auzit două bubuituri, probabil de la petarde. Când am ieșit afară, am văzut că Zura dispăruse” ne-a povestit Octavian, stăpânul câinelui.

Acesta susține că Zura, deși este câine masiv (80 de kg), este un animal de companie liniștit și sociabil, care se sperie de zgomote puternice cum ar fi cele produse de petarde sau artificii.

”Pe Zura de Revelion l-am ținut în casă pentru că se sperie foarte rău de aceste zgomote” precizează stăpânul său.

Imediat după dispariția câinelui, întreaga familie s-a mobilizat pentru a-și găsi ciobănescul de Bucovina.

Căutările lui Zura au durat până la ora 2 dimineața și au fost reluate astăzi, însă până acum fără succes.

“După ce am postat mesajul pe site-ul pentru animale pierdute am primit multe informații de la ploieșteni, însă de fiecare dată ele nu s-au confirmat. Cineva ne-a spus că a intrat într-o scară de bloc dar l-au dat afară de acolo. Dacă l-ar fi ținut, l-am fi găsit deja”, a completat Octavian.

Cei care l-au văzut pe Zura sau care îl vor întâlni pe străzile Ploieștiului sunt rugați să îi vorbească, să-l alinte sau să îl mângâie și dacă au posibilitatatea să îl rețină în timp ce îi anunță pe stăpâni la numerele de telefon 0723516399 sau 0722676607.

Zura se sperie de aglomerație și de zgomote puternice, însă este foarte prietenos cu oamenii.

Este posibil să se afle în zonele: Cioceanu, 9 Mai, Sala Sporturilor, Gara de Vest, Gara de Sud,Cimitirul Bolovani, Podul de Lemn, dar nu este exclus să fi ajuns deja în alte zone din Ploiești.

