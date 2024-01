Unde a fost găsit Zura, ciobănescul de Bucovina care a fugit din curtea stăpânilor din Ploiești din cauza petardelor

Zura, ciobănescul de Bucovina dispărut ieri dintr-o curte din Ploiești, speriat de petarde, a fost găsit de stăpânii săi.

Un text de Valentina Mihăilescu

În urma articolului publicat de Observatorul Prahovean, Zura, ciobănescul de Bucovina în vârstă de 9 ani, care a fugit dintr-o curte din zona Cioceanu din Ploiești, a fost găsit de stăpâni aproape de Hipodrom.

“Am primit multe telefoane astăzi după amiază. Cineva ne-a informat că l-a văzut pe Zura aproape de Hipodromul din Ploiești. Am mers în zona indicată și am continuat căutările aproape două ore pe multe dintre străduțele pe care fusese văzut, însă nu era acolo. Am mers până la intrarea la Hipodrom însă poarta era închisă. Apoi am mers pe un drum apropiat, pe lângă un resturant, am întrebat paznicul de la restaurant care ne-a confirmat că trecuse pe acea stradă cu o oră în urmă”, ne-a declarat Simona P., proprietara lui Zura.

Cei doi soți au inspectat zona în detaliu, unde l-au și găsit.

“Când soțul meu a deschis portiera mașinii, Zura l-a lins pe mână. Posibil să fi recunoscut mașina și să fi venit după noi. Ne-am dat repede jos cu lesa și zgarda, însă el era atât de fericit că ne vede, încât am petrecut minute bune numai să îl mângâiem și să îi oferim afecțiune”, a completat Simona.

Zura a avut parte de multe peripeții în orele în care a dispărut de acasă, drept dovadă că atunci când a fost găsit era murdar și deshidratat.

Acum însă el se reface cu un somn bun în casa stâpânilor lui din cartierul Cioceanu.