Percheziții miercuri dimineață în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii din Brașov au descins miercuri dimineață la două adrese din Prahova și una din Brașov într-un dosar penal de evaziune fiscală.

Descinderile sunt făcute sub coordanarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, într-un dosar pe urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, fapte prevăzute de art. 9 alin. 1 lit b, c, f din LG.241/2005, urmând a fi identificate și ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare necesare pentru completarea materialului probator.

La finalizarea perchezițiilor o persoană va fi condusă cu mandat de aducere la sediul I.P.J. Brașov pentru dispunerea măsurilor legale.

Potrivit legii 241/2005, persoana vizată de percheziții este bănuită de: