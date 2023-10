Bătrână de aproape 100 de ani, pusă pe drumuri de funcționarii unei primării din Prahova pentru a-și schimba buletinul

La aproape 100 de ani, o bătrână din comuna prahoveană Dumbrăvești, beneficiară a cardului de energie, e pusă pe drumuri pentru a-și schimba buletinul de identitate. Totul ca să obțină de la Primărie o adeverință cum că adresa la care locuiește este cea reală. Asta în condițiile în care Constantina Ioan, suferă de demență senilă, Parkinson și alte boli asociate vârstei înaintate pe care o are femeia.

Constantina Ioan trăiește dintr-o pensie de câteva sute de lei și este beneficiară a cardului de energie pentru plata lemnelor de foc.

Surpriza neplăcută a apărut, ne-a relatat nepoata femeii, Silvia Popescu, în momentul în care a avut nevoie de o adeverință de la Primărie, din care să reiasă faptul că adresa din buletin a bătrânei este aceeași cu adresa trecută pe card.

„S-au tot schimbat numerele la case. Bunica locuiește la numărul 74, dar în buletinul ei nu apare acest număr. Am mers la Primăria din comună să îmi elibereze o adeverință din care să reiasă că e una și aceeași adresa, însă, cei de acolo mi-au spus că trebuie să merg la Plopeni cu ea să își schimbe actul de identitate. Vă dați seama? Să duc o femeie de aproape 100 de ani să își schimbe buletinul din cauza acestei neconcordanțe. Ea e senilă, nici nu știu cum ar putea reacționa. Dar o să fac șia sta dacă nu am altă soluție. Are nevoie de acel ajutor pentru a trece cu bine peste iarnă”, ne-a povestit nepoata bătrânei, Silvia Popescu.

Primarul din Dumbrăvești, Dorin Răducanu, a părut surprins de situație. „O să mă interesez cine din Primărie i-a spus nepoatei că bătrâna în cauză, la 98 de ani, trebuie să meargă să își schimbe buletinul la Plopeni. Eu nu știu de așa ceva și, nu, nu e normal ca un funcționar public să facă astfel de afirmații. Clar nu se pune problema ca bătrâna să fie pusă pe drumuri pentru a-și schimba actul de identitate”, a precizat edilul din Dumbrăvești.