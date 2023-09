Ploieșteni „țepuiți” cu mii de euro de către agenția de turism Romanian Team Travel: „Suntem dispuși să mergem în instanță!”

Țeapă de proporții luată de mai mulți prahoveni, care s-au trezit și cu banii luați, dar și fără vacanța de vis promisă. După ce observatorulph.ro a prezentat cazul Alexandrei Sima, din localitatea Berceni, înșelată cu peste 2000 de euro de către agenția de turism Romanian Team Travel, au apărut și alte persoane „țepuite” cu mii de euro de către aceeași agenție. Oamenii, de data aceasta din Ploiești, au depus plângeri atât la Poliție, cât și la ANPC.

Toate persoanele care spun că au fost înșelate de agenția Romanian Team Travel își luaseră sejururi în Turcia (Antalya și Alanya). De bună credință, ploieștenii au achitat sume de mii de euro, încrezători că vor avea parte de concedii de vis, pe care le-au așteptat un an întreg. Unii au făcut chiar credit la bancă pentru a se bucura de un sejur ultra all inclusiv pe coasta Mării Mediterane.

Nicio secundă, ploieștenii „țepuiți” nu s-au gândit că vacanța lor se va transforma într-un coșmar. Oamenii s-au trezit în situația în care compania în cauza a anulat sejururile și nu a mai returnat banii. La telefon nu mai răspunde nimeni, nici la mesaje. Mai mult, azi, 1 septembrie, site-ul agenției Romanian Team Travel nu poate fi accesat, utilizatorii fiind înștiințați că respectivul cont a fost suspendat temporar.

Povestea prahovenilor înșelați de agenția Romanian Team Travel, cu sediul în București, începe undeva prin primăvară.

Familiile păgubite spun că au găsit această companie pe internet.

„Discuțiile au fost firești. Doamna cu care am dialogat, Irina Petrescu se numește, s-a prezentat ca fiind reprezentant al agenției. Nimic nu dădea de bănuit. Am făcut contract încă din luna mai, am achitat atunci un avans, apoi restul sumei până la 1790 de euro (2 adulți și un copil), am plătit-o până în iulie inclusiv. Pachetul turistic a fost unul tip charter la Lonciera Resort & Spa, de 7 nopți, cu plecarea din 12 august până pe 19 august.

Urma să ne auzim după data de 1 august pentru a intra in posesia biletelor de avion si a voucherelor de cazare și transport. Numai că de atunci, totul s-a transformat într-un coșmar. Ultimul mesaj pe care l-am primit pe whatsapp de la această doamnă de la agenție a fost că nu ne mai pot onora pachetul turistic și că ne vom rambursa banii când se vor clarifica lucrurile, fără nicio justificare din partea dumnealor și fără a ne oferi o alternativă. Și ca să fie țeapa și mai mare am plătit și pentru verișoara mea, tot din Ploiești, Andreea Bruchiu aceeași sumă, 1790 de euro. Practic, am fost păgubiți de 3582 de euro”, ne-a mărturisit ploieșteanca Mădălina Mirela Geangu.

Femeia a sunat inclusiv la hotelul din Turcia, unde trebuia să ajungă, iar răspunsul a lăsat-o fără cuvinte: „Din păcate nu există rezervare făcută pe numele dumneavoastră, agenția nu ne-a trimis nicio solicitare în acest sens”.

Într-o situație „în oglindă” se află o altă familie, tot din Ploiești. Bogdan Gogonea a achitat agenției Romanian Team Travel suma de 1700 de euro. Ar fi trebuit ca, alături de soție și copil, să plece în Antalya în intervalul 8 -15 august. Oamenii au primit acelați răspuns de la reprezentanții companiei, după ce, disperați, au început să ceară explicații cu privire la întârzierea emiterii voucherelor.

„Le-am virat banii în cont și ne-am trezut cu buza umflată. Ne-au scris că pachetul turistic nu mai poate fi onorat, deoarece agenția a intrat în incapacitate de plată și că ne țin la curent cu privire la variantele de rambursare disponibile”,ne-a spus Bogdan Gogonea. La fel Iuliana Ivan, din Ploiești, o altă persoană păgubită cu suma de 1.400 de euro ( sejur achitat pentru două persoane).

Prahovenii păgubiți au depus plângeri la Poliție, dar și la ANPC, în vederea verficării companiei în cauză. Așteaptă acum, evident, ca autoritățile să își facă treaba, iar ei să își poată primi înapoi banii pierduți în baza poliței de asigurare. Oamenii sunt dispuși să meargă în instanță pentru recuperarea prejudiciului. Dorința lor e ca nimeni să nu mai treacă printr-o astfel de situație de coșmar.