Dosar sonor al DNA Ploiești, desființat de instanță după șase ani de analiză în Camera Preliminară. De la ”probe nelegal obținute”, la ”nulitatea absolută a actelor”

Unul dintre cele mai spectaculoase dosare instrumentate de DNA Ploiești a fost desființat printr-o sentință dată ieri de Tribunalul Prahova. Este vorba despre dosarul în care foşti şefi din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Prahova și al Direcției Generale Anticorupție (DGA) Prahova, au fost acuzați de o serie de infracțiuni precum luare de mită sau cercetare abuzivă. De remarcat că, fără precedent, dosarul a fost judecat în procedura ”Cameră Preliminară” timp de șase ani.

Cu adevărat ieșit din comun este faptul că prin sentința publicată ieri, 14.11.2022, pe portalul Tribunalului Prahova, instanța anulează aproape toate acuzațiile aduse celor trei polițiști, Constantin Ispas, șef DGA Prahova la momentul reținerii, Mihail Saghel, ofițer al Direcției și Adrian Rădulescu, adjunct al IPJ Prahova, desființând o mare parte a probelor care stăteau la baza acestora.

Printre altele, judecătorii au constatat neregularitatea rechizitoriului emis de DNA Ploieşti, arătând că procurorii nu au putut indica intervale precise de timp în care s-a desfăşurat pretinsa activitate infracţională reţinută în sarcina inculpaţilor.

De asemenea, instanța a remarcat omisiunea descrierii actelor materiale ale infracţiunii de cercetare abuzivă în formă continuată pentru care au fost trimişi în judecată doi dintre inculpaţi.

Prin aceeași sentință, a fost constatată nelegalitatea administrării unor mijloace de probă şi a efectuării unor acte de urmărire penală. A fost cerută excluderea fizică de la dosarul cauzei a mai multor probe, inclusiv a unora obţinute prin măsuri de supraveghere tehnică şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică.

În plus, Tribunalul Prahova a dispus excluderea probelor testimoniale nelegal obţinute şi administrate prin audierea martorilor cu identitate atribuită şi excluderea materială a acestor mijloace de probă din dosarul procedurii.

Practic, poate fi atacată de DNA prin recurs, sentința de ieri a Tribunalului Prahova arată că toate probele care au stat la baza dosarului au fost fie nelegal obținute, fie au fost viciate prin nerespectarea procedurilor, fapt care le face nule.

În esență, conform unei sinteze făcute de luju.ro, prin textul sentinței pe care îl publicăm mai jos, instanța sancționează următoarele mari erori făcute de DNA în instrumentarea cazului:

– neindicarea unui interval de timp precis determinat în care s-a desfășurat pretinsa activitate infracțională reținută în sarcina inculpatului Ispas Constantin;

– neindicarea unui interval de timp precis determinat în care s-a desfășurat pretinsa activitate infracțională reținută în sarcina inculpatului Saghel Mihail Emanuel;

– neindicarea unui interval de timp precis determinat în care s-a desfășurat pretinsa activitate infracțională reținută în sarcina inculpaților Ispas și Rădulescu;

– neconcordanța între baza factuală a acuzației aduse inculpaților Ispas Constantin și Rădulescu Ionuț Adrian privind săvârșirea infracțiunilor de cercetare abuzivă în formă continuata și elementele de conținut legal ale infracțiunii;

– neindicarea perioadei de timp in care se presupune ca s-ar fi săvârșit infracțiunea de divulgarea informațiilor secrete de stat pentru care au fost trimiși în judecată Constantin Ispas și Emanuel Saghel;

– omisiunea descrierii actelor materiale ale infracțiunii de cercetare abuzivă în forma continuata pentru care au fost trimiși în judecată Constantin Ispas și Adrian Rădulescu.

Textul sentinței publicate pe portalul Tribunalului Prahova:

Solutia pe scurt: Admite in parte cererile şi excepţiile invocate de inculpatii Ispas Constantin, Saghel Mihail Emanuel, Radulescu Ionut Adrian si Ristea Constantin Sebastian şi în consecinţă:

Constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Prahova in solutionarea cauzei cu nr 150/P/2014 a Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 150/P/2014 din data de 16.12.2016 emis de Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti, constînd în:

– neindicarea unui interval de timp precis determinat in care s-a desfasurat pretinsa activitate infractionala retinuta in sarcina inculpatului Ristea Constantin Sebastian (complicitate la infractiunea de luare de mita, prev de art 48 alin 1 C pen, combinat cu art 289 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 cu aplic art 5 alin 1 C pen – „in prima jumatate a anului 2011”).

– neindicarea unui interval de timp precis determinat in care s-a desfasurat pretinsa activitate infractionala retinuta in sarcina inculpatului Ispas Constantin (infractiunea de trafic de influenta, prev de art 291 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 – „a pretins, in cursul lunii aprilie 2010 si a primit in perioada aprilie 2010-februarie 2011”,

infractiunea de trafic de influenta, prev de art 291 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 cu referire la art 308 C pen – „in perioada anilor 2010-2013”,

infractiunea de luare de mita, prev de art 289 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 – „in perioada, inceputului anului 2009-ianuarie 2015 inclusiv”,

infractiunea de cercetare abuziva in forma continuata , prev de art 280 alin 1 si 2 C pen, cu aplic art 35 alin 1 C pen si aplic art 5 C pen – „in cursul lunilor ianuarie si februarie 2013”.

– neindicarea unui interval de timp precis determinat in care s-a desfasurat pretinsa activitate infractionala retinuta in sarcina inculpatului Saghel Mihail Emanuel (infractiunea de santaj, prev de art 13 ind 1 din Legea 78/2000, rap la art 207 alin 1 C pen – „in perioada anilor 2014-2015”,

infractiunea de luare de mita, prev de art 289 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 – „in prima jumatate a anului 2011”,

infractiunea de trafic de influenta prev de art 291 alin 1 C pen, rap la art 7 lit c din Legea 78/2000 – „in perioada anilor 2011-2014”,

– neindicarea calitatii procesuale a persoanelor fata de care s-ar fi exercitat promisiuni sau amenintari pentru infractiunile de cercetare abuziva in forma continuata, prev de art 280 alin 1 si 2 C pen, cu aplic art 35 alin 1 C pen si aplic art 5 C pen pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii Ispas Constantin si Radulescu Ionut Adrian.

– neconcordanta intre baza factuala a acuzatiei aduse inculpatilor Ispas Constantin si Radulescu Ionut Adrian privind savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva in forma continuata, prev de art 280 alin 1 si 2 C pen, cu aplic art 35 alin 1 C pen si aplic art 5 C pen, si elementele de continut legal ale infractiunii , fiind descrisa o singura activitate infractionala, in forma continuata (cea care corespunde alin 1 al art 280 C pen) nu si cea prevazuta de alin 2 al aceluiasi articol.

– neindicarea perioadei de timp in care se presupune ca s-ar fi savarsit infractiunea de divulgarea informatiilor secrete de stat , prev de art 303 alin 2 C pen pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii Ispas Constantin si Saghel Mihail Emanuel.

– omisiunea descrierii actelor materiale ale infractiunii de cercetare abuziva in forma continuata, prev de art 280 alin 1 si 2 C pen, cu aplic art 35 alin 1 C pen si aplic art 5 C pen pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii Ispas Constantin si Radulescu Ionut Adrian.

Constata nelegalitatea administrării unor mijloace de proba si a efectuării unor acte de urmărire penală, astfel:

– nulitatea absoluta a actelor intocmite la data de 02.02.2015 in dosar nr 54/P/2015 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si a declaratiei martorului cu identitate protejata „Dauna Costel’ (nume real Schiopulescu Valentin) din data de 24.04.2015, pentru nerespectarea disp. art 58 C pr pen si art 50 alin 2 C pr pen.

– nulitatea absoluta a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică încuviinţate, după caz, prelungite prin:

– încheierea nr. 346 din a 28.09.2015 a Tribunalului Prahova ;

– încheierea nr. 76 din 20.02.2015 a Tribunalului Prahova;

– încheierea nr. 32 din 23.01.2015 a Tribunalului Prahova;

– încheierea nr. 389 din 22.12.2014 a Tribunalului Prahova;

– încheierea nr. 359 din 24.11.2014 a Tribunalui Prahova; – încheierea nr. 311 din 24.10.2014 a Tribunalului Prahova;

– încheierea nr. 283 din 26.09.2014 a Tribunalului Prahova şi efectuate în baza mandatelor emise in baza incheierilor prin care s-a autorizat supravegherea tehnica.

În temeiul art. 102 alin. (2)-(4) C. proc. pen., exclude din materialul probator toate procesele-verbale de consemnare a rezultatelor activităţilor de supraveghere tehnică sus-menţionate.

În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică menţionate, precum şi eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă şi eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul nr.150./P/2014 din 16 decembrie 2016 . (excludere fizică).

Dispune ca măsura să fie dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

– Nulitatea relativa a Ordonantei de extindere a actiunii penale nr 150/P/2014 din data de 07.10.2015 si a actelor subsecvente si in directa legatura cu aceasta, pentru nerespectarea disp. art 311 C pr pen, art 78 si art 83 C pr pen,

– Nulitatea absoluta a proceselor verbale din datele de 09.08.2015 si 10.08.2015 intocmite de comisar – sef Iordache Mihai precum si a Ordonantei nr 150/P/2015 din data de 09.08.2015.

Dispune excluderea probei digitale a discuției purtate in mediul ambiental intre martorii Constantin Donald Nicolae si Stanciu George din 09.08.2015, stocata pe suportul optic tip CD-R marca Verbatim inscripționat „DP 150/P/2015 Audio 09.08.2015 + Nota”, potrivit dispozițiilor art. 102 alin. (3) C.pr.pen., si distrugerea acesteia din orice mijloc de stocare a datelor informatice aflate in posesia organelor judiciare, conform Deciziilor Curții Constituționale nr. 244/2017 și nr. 22/2018;

Dispune excluderea probelor testimoniale derivate privind conținutul convorbirii inregistrate in mediul ambiental, obținute în faza de urmărire penala prin audierea martorilor Constantin Donald Nicolae si Stanciu George, conform dispozițiilor art. 102 alin. (4) C.pr.pen.;

Constatata nulitatea derivată a procesului-verbal de redare a convorbirii inregistrate in mediul ambiental (f. 301-309, vol. II, d.u.p.), conform disp. art. 280 alin. (2) C.pr.pen., si dispune excluderea materiala a respectului mijloc de proba din dosar, potrivit Deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr. 22/2018.

În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul nr.150./P/2014 din 16 decembrie 2016 . (excludere fizică).

Dispune ca măsura să fie dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

– Nulitatea absoluta a procesului verbal din data de 23.09.2014 intocmit de ofiter de politie judiciara Necula Sorin precum si a Ordonantei nr 150/P/2015 din data de 24.09.2014 de autorizare provizorie a unor masuri de supraveghere tehnica.

Dispune excluderea probei digitale a discuției purtate in mediul ambiental intre martorii Constantin Donald Nicolae si Tanasescu Cătălin Adrian la o data neprecizata stocata pe suportul optic tip CD-R marca Verbatim inscripționat „DP 150/P/2015 NOTA III + ICA Voice 001”, potrivit dispozițiilor art. 102 alin. (3) C.pr.pen., si distrugerea acesteia din orice mijloc de stocare a datelor informatice aflat in posesia organelor judiciare, in condițiile Deciziilor Curții Constituționale nr. 244/2017 și nr. 22/2018;

Dispune excluderea probelor testimoniale derivate privind conținutul convorbirii inregistrate in mediul ambiental, obținute în faza de urmărire penala prin audierea martorilor Constantin Donald Nicolae si Tanasescu Cătălin Adrian, potrivit dispozițiilor art. 102 alin. (4) C.pr.pen.;

Constata nulitatea derivată a procesului-verbal de redare a convorbirii înregistrate in mediul ambiental (f. 323-328, vol. II, d.u.p.), conform disp art. 280 alin. (2) C.pr.pen., si dispune excluderea materiala a respectului mijloc de proba din dosar, potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 22/2018;

În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul nr.150./P/2014 din 16 decembrie 2016 (excludere fizică). Dispune ca măsura să fie dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

– Nulitatea absoluta a declara?iilor date cu identitatea atribuita de martorii Mihai Alexandru (identitate atribuita Tudose Viorel), Schiopulescu Valentin (identitate atribuita Dauna Costel), Capră Daniel (identitate atribuita Dobre Cosmin) și Capra Nicolae (identitate atribuita Radulescu Adita) pentru incalcarea prevederilor art. 101 alin. (1) C.pr.pen.

– Nulitatea relativa a ordonan?elor emise in condi?iile art. 126 C.pr.pen. cu privire la toti martorii cu identitate atribuita indicati in Rechizitoriul nr 150/P/2014 a Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti, pentru nerespectarea disp art. 126 alin 4 , art 125 C pr pen , cu consecinta constatarii nulitatii relative a tuturor declaratiilor martorilor cu identitate protejata , conform art 280 alin 2 C pr pen.

Dispune excluderea probelor testimoniale nelegal obținute si administrate prin audierea martorilor cu identitate atribuita Mihai Alexandru, Schiopulescu Valentin, Capră Daniel și Capra Nicolae, potrivit dispozi?iilor art. 102 alin. (3) C.pr.pen., si excluderea materiala a acestor mijloace de proba din dosarul procedurii, potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 22/2018;

În conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curţii Constituţionale, dispune eliminarea redării conţinutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul nr.150./P/2014 din 16 decembrie 2016 (excludere fizică).

Dispune ca măsura să fie dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

Respinge celelalte cereri si exceptii invocate de inculpatii Ispas Constantin, Saghel Mihail Emanuel, Radulescu Ionut Adrian si Ristea Constantin Sebastian.

În baza art. 345 alin.2 Cod proc. penală, dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti, în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Cu drept de contestaţie pentru inculpaţi şi procuror, în privinţa soluţionării cererilor şi excepţiilor altele decât neregularitatea actului de sesizare, odată cu încheierea ce se va pronunţa potrivit art. 346 C.p.p.

In baza art 275 alin 3 C pr pen, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia, onorariul aparatorului din oficiu al inculpatului Ristea Constantin Sebastian in cuantum de 942 lei urmand sa fie avansat din fondurile Ministerului Justitiei in contul Baroului Prahova Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 14.11.2022.

