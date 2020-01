Cine este vloggerul din Ploiești care a fost imobilizat de un polițist în timpul unei farse

Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune s-au petrecut astăzi, pe strada Cavalului din Ploiești. Un polițist a scos pistolul și a imobilizat doi bărbați, care au înscenat un jaf, în timpul unei farse.

Potrivit IJP Prahova, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, un polițist a văzut doi bărbați cu fețele acoperite, care fugeau și transportau o geantă voluminoasă. Acesta a crezut că este vorba despre o faptă penală, așa că a intervenit și a imobilizat pe cei doi tineri, prin folosirea mijloacelor specifice, dar fără a executa focuri de armă. După imobilizarea suspecților, polițistul a aflat că este vorba de o farsă, însă i-a amendat pe autorii acesteia (detalii AICI).

Cel care a pus la cale farsa este un cunoscut vlogger ploieștean, Ciprian Dafinescu, autorul a numeroase experimente sociale realizate la Ploiești.

Contactat de observatorulph.ro, acesta a declarat:

”Eu filmam un experiment social cu prietenii mei, care mă ajută. Purtam cagulă pe față și scăpam o geantă cu bani în fața unui om ca să pară că am spart o bancă. Nu am vrut să implicăm poliția și am căutat zone mai retrase cu oameni mai putini cărora să le spunem imediat că este experiment și să nu sune la 112. În timp ce făceam o filmare, dintr-o datădin mașina personală a coborât un domn polițist care a acționat imediat, punându-ne la pământ. Eu unul îl felicit pentru intervenția chiar cinematografică, pentru că doar în filme am mai văzut așa ceva și pentru curaj, pentru că deși nu era în timpul serviciului și era de unul singur, iar noi doi, nu a stat pe gânduri în aplicarea legii. Ulterior, a luat măsurile prevăzute de lege. Mai multe detalii se vor vedea chiar pe filmare, pe care o vom face publică”.

Unele dintre producțiile lui Ciprian Dafinescu sunt destul de dure, arătând cam pe unde ne situăm la capitolul educație, altele sunt amuzante, deși pot ascunde adevărate capcane. Iată câteva dintre aceste experimente sociale:

