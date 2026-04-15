UPG Ploiești ajunge în top 5 în România pe domeniul Business, Management și Contabilitate

Ediția 2026 a SCImago Institutions Rankings (SIR) vine cu vești bune despre Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. UPG a urcat în clasamentul internațional anual, care evaluează performanța instituțiilor de învățământ superior (universități) și a organizațiilor de cercetare din întreaga lume.

Pe ce loc este UPG Ploiești în topul universităților din lume

Cea mai bună clasare a universității ploieștene este anul acesta locul 5 în țară, după domeniu. Ne situăm bine pe sectorul de Business, Management și Contabilitate.

UPG Ploiești este anul acesta pe locul 29 în topul celor 35 de instituții de învăţământ superior din România, ierarhizate în SIR. Anul trecut universitatea ploieșteană ocupa poziția 31. Dacă luăm în calcul și celelalte organizații de cercetare din țară, universitatea din Ploiești este pe locul 42 din 52 de instituții.

În ranking-ul realizat pentru universităţile din ţările din Europa de Est, UPG este aproape de jumătatea clasamentului, situându-se pe poziţia 289 în topul celor 511 universităţi ierarhizate, iar în topul mondial, Universitatea Petrol-Gaze se află pe poziţia 4115 din 5491 de universităţi. Este de menționat faptul că aceeași poziţie poate fi ocupată de una sau mai multe universităţi, pe baza punctajului obţinut.

Cum explică reprezentanții UPG această clasare

„Evoluția ascendentă a Universitatii Petrol-Gaze din Ploiești în cadrul SCImago Institutions Rankings reflectă o consolidare progresivă a performanțelor instituționale pe cele trei dimensiuni majore evaluate: cercetare, inovare și impactul în societate. Universitatea a dezvoltat domenii de cercetare cu relevanță strategică, în special în ingineria petrolului, energie și mediu.

Publicarea în reviste internaționale și orientarea către domenii interdisciplinare au contribuit la creșterea vizibilității academice și a impactului citărilor.

De asemenea, participarea la inițiative internaționale precum clasamentul UI GreenMetric World University Rankings indică preocuparea pentru dezvoltare durabilă, eficiență energetică și gestionarea resurselor. Aceste direcții sunt corelate cu indicatorii SIR privind inovarea și impactul social”, a declarat a declarat pentru Observatorul Prahovean purtătorul de cuvânt al Universității Petrol-Gaze Ploiești, conf. univ. dr. Mirela Dulgheru.

Aceasta a mai precizat faptul că rezultatele studenților și integrarea acestora în activități de cercetare aplicată susțin performanța instituțională.

„Specificul universității, orientat către industrii precum petrol, gaze și energie, facilitează colaborări cu mediul economic. Aceste parteneriate contribuie la transferul tehnologic și la creșterea indicatorilor de inovare, componentă importantă în SIR.

Ascensiunea Universității Petrol-Gaze din Ploiești în clasamentul SCImago Institutions Rankings nu este un fenomen conjunctural, ci rezultatul unui proces instituțional de consolidare a cercetării, aliniere la prioritățile globale (sustenabilitate și inovare) și creștere a relevanței socio-economice.”