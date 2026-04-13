Bursele școlare, plătite după Paște. Când primesc elevii banii

Bursele elevilor pentru luna aprilie 2026 vor fi virate pe 20 aprilie, conform metodologiei de acordare pentru anul școlar 2025-2026. Elevii vor primi, luna aceasta, sumele integrale.

Pentru bursele de merit și cele tehnologice, copiii vor primi 450 de lei, respectiv 300 de lei, deoarece în luna martie nu a existat vacanță, iar calculul se face în funcție de perioada de cursuri din luna anterioară.

Totodată, bursa socială rămâne, indiferent de numărul zilelor de vacanță sau de sărbătorile legale, la valoarea fixă de 300 de lei pe lună.

Banii vor ajunge în conturile elevilor bursieri după Paște, mai exact pe 20 aprilie. Asta în condițiile în care, anul acesta, salariile profesorilor au fost plătite mai devreme, pe 8 aprilie, chiar dacă, în mod obișnuit, ziua de plată este 14 a lunii.

Pentru anul școlar 2025-2026, cuantumurile minime ale burselor sunt stabilite prin lege astfel: bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice au câte 300 de lei lunar, iar sprijinul acordat mamelor minore ajunge la 700 de lei pe lună.