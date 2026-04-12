Când se termină vacanța de Paște. Elevii revin la școală în mijlocul săptămânii

Vacanța de primăvară din 2026, cunoscută și ca vacanța de Paște, se încheie marți, 14 aprilie, iar elevii se întorc la cursuri începând de miercuri, 15 aprilie, adică în mijlocul săptămânii.

Potrivit structurii anului școlar 2025-2026, elevii au avut liber în perioada 4 – 14 aprilie, timp de 11 zile, interval care include și sărbătoarea Paștelui ortodox, celebrată anul acesta pe 12 aprilie.

Ultima zi de cursuri înainte de vacanță a fost vineri, 3 aprilie, iar revenirea la școală marchează începutul ultimului modul de învățare din acest an școlar.

După vacanța de primăvară, elevii vor continua cursurile până în luna iunie, când începe vacanța de vară. Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală va fi 19 iunie 2026.