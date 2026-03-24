Simulare Bac 2026: elevii susțin astăzi proba scrisă obligatorie a profilului

Simularea examenului de Bacalaureat continuă marți, 24 martie, cu proba scrisă obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Examenul se desfășoară pe fondul protestelor din Educație, iar în 63 de licee din țară simularea nu are loc, fiind boicotată de profesori. Unul dintre licee este din Prahova și a avut rezultate slabe la examene.

Luni, elevii au susținut prima probă scrisă, la Limba și literatura română, iar astăzi cea obligatorie a profilului. Miercuri este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, simularea este organizată în 1.364 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă 95,59% din total, iar numărul estimativ al elevilor înscriși în platformă depășește 143.000. Alte 63 de licee, adică 4,41% din total, au anunțat că nu participă la simulare.

Probele încep la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în fiecare sală de examen. Accesul elevilor este permis până la ora 8:30, iar timpul destinat rezolvării subiectelor este de trei ore din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat.

Subiectele și barmele de corectare vor fi publicate de Ministerul Educației după ora 15:00.