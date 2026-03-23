Liceu din Prahova cu rezultate slabe la examene boicotează simularea bacalaureatului

Un singur liceu din Prahova a decis boicotarea simulării examenului de bacalaureat, care a început astăzi, 23 martie. Este vorba despre Liceul Teoretic din comuna Filipeștii de Pădure, unde funcționează o singură clasă a XII-a, cu 24 de elevi. În 2025, media de admitere în clasa a IX-a a fost, la această școală, 3,92, iar cea de admitere la examenul de bacalaureat, 6,94.

Simularea pentru Bacalaureat 2026 se organizează în județul Prahova, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în 41 de centre.

Singurul liceu unde profesorii au hotărât să se alăture demersului inițiat la nivel național și să boicoteze examenul național este cel din comuna Filipeștii de Pădure.

Decizia a fost luată în Consiliul de Administrație al școlii. Directorul instituției, Marilena Rusu, nu a dorit să facă niciun fel de comentariu pe marginea subiectului. Singura informație transmisă a fost aceea că decizia boicotării simulării bacalaureatului a fost comunicată ISJ Prahova, iar elevii au fost relocați la C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești.