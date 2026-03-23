A început simularea Bacalaureatului 2026. Elevii susțin astăzi proba la limba română

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin luni, 23 martie, proba scrisă la limba și literatura română, care deschide simularea examenului de Bacalaureat 2026. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, concepute la nivel național.

- Publicitate -

Simularea se desfășoară simultan în 1.358 de unități de învățământ din toată țara, după modelul oficial al examenului de Bacalaureat, potrivit digi24.ro. Calendarul continuă cu proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, în funcție de filiera urmată, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie.

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00. Timpul de lucru este de 180 de minute, calculat din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala de examen. Candidații care termină mai devreme pot preda lucrările, însă pot părăsi sala numai după cel puțin o oră de la începerea probei.

- Publicitate -

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate după încheierea probei, începând cu ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro. Punctajul maxim este de 100 de puncte, dintre care 90 sunt acordate pentru rezolvarea cerințelor, iar 10 puncte se acordă din oficiu.

Regulamentul prevede interdicții stricte în sala de examen. Elevii nu au voie să intre cu ghiozdane, poșete, manuale, notițe, telefoane mobile, căști sau orice alte dispozitive electronice ori materiale care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor. Comunicarea între candidați sau orice tentativă de fraudă atrag eliminarea din examen.